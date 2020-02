Tfue desafia Ninja para luta de MMA e Ninja recusa

A rivalidade entre os streamers de Fortnite, Turner “Tfue” Tenney e Tyler “Ninja” Blevins, chegou a um ponto explosivo ontem.

Em um novo vídeo postado hoje pelo Tfue, o ex-jogador da FaZe disse que já teve o suficiente depois que um hacker invadiu o Twitter de Ninja e desafiou o Tfue a uma briga. Esse foi apenas o catalisador final de uma longa batalha, de acordo com Tfue.

“Vocês sabem, há anos e anos, eu e Ninja somos rivais”, disse Tfue no vídeo de quatro minutos. “Competindo um contra o outro no H1Z1, no PUBG, no Fortnite. E desde que eu comecei a explodir nas mídias sociais, na Twitch, o que quer que seja, ele tem tentado me derrubar, ele está falando merda nas minhas costas. ”

Tfue continuou dizendo que Ninja tentou baní-lo permanentemente, na tentativa de arruinar a carreira do ex-jogador da FaZe.

“Eu sei que ele não gosta de mim”, continuou Tfue. “E eu sei que ele está tentando me derrubar para sempre, e agora estou dando a ele a oportunidade de me derrubar no ringue. Eu não ligo, UFC, MMA, tanto faz. A luta do KSI vs Logan Paul (YouTubers) deu certo, correu bem, tipo, por que não fazemos? Tipo, vamos lá, não estou com medo. A não ser que ele esteja assustado.”

Ninja respondeu rapidamente no Twitter, logo após o upload do vídeo, dizendo que não tem interesse em lutar contra o Tfue e que não o odeia.

I have no interest in fighting you @TTfue . I don’t hate you, I don’t want you to fail, but I also don’t appreciate you using my twitter being hacked as a publicity stunt. It was a breach in privacy which nobody deserve to deal with, your making it worse for me and helping him. February 23, 2020

O Twitter de Ninja foi hackeado por um curto período de tempo no início desta semana e o Tfue foi apenas um dos alvos dos tweets do hacker, enquanto a conta estava comprometida.

Tfue terminou seu discurso no vídeo ao tirar fotos com o número de espectadores de Ninja no Mixer comparado com o seu na Twitch, dizendo que Ninja precisa mais da luta do que ele, porque seus números estão baixos.

“Eu só quero entrar no ringue com esse idiota e literalmente acabar com ele”, disse Tfue. “Ou você entra no ringue que nem homem e vamos lutar, ou você apenas cale a boca, admita que você é um arregão e nunca mais fale merda. Nunca mais fale meu nome, porque você é irrelevante.”

São precisos dois para lutar, e parece que Ninja não quer fazer parte disso. Mas, por enquanto, o delicioso drama continuará enquanto inúmeros fãs assistem para ver quem dá o próximo tiro nessa rivalidade de longa data.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 23 de fevereiro.