Sony pode oferecer pacote com Crunchyroll e outros serviços na assinatura da PlayStation Plus

Após oito meses de negociações, a Sony Pictures Entertainment finalizou a aquisição da Crunchyroll, um dos maiores serviços de streaming de anime do mundo. A marca foi comprada da AT&T por mais de R$5 bilhões, usando o nome da Funimation Global Group.

Além do plano inicial de unir a marca e biblioteca da Crunchyroll com o que a empresa já tem na Funimation, a Sony ainda poderia adicionar a Crunchyroll como bônus para assinantes PlayStation Plus.

É comum que usuários da PS Plus recebam conteúdo adicional como forma de recompensá-los por usar o serviço. Esses bônus costumam incluir alguns títulos gratuitos, descontos da PlayStation Store e testes gratuitos estendidos para serviços de streaming como Spotify e Apple TV+. Tanto a Crunchyroll quanto a Funimation já fizeram parte desses testes gratuitos para assinantes PS Plus.

Tony Vinciquerra, CEO da SPE, já confirmou que um dos principais objetivos da Sony após a aquisição é “criar uma experiência unificada de streaming de anime o quanto antes”. Mas, segundo o Eurogamer e outras fontes, esse é só o primeiro passo.

Há meses, circulam rumores de que a Sony pode ter adquirido a Crunchyroll como um próximo passo para intensificar sua presença na indústria de animes, além de ter mais conteúdo para um serviço de assinatura maior no futuro.

Essa pode ser a forma que a Sony encontrou de criar um serviço similar, mas ainda diferente, ao Xbox Game Pass da Microsoft, usando Crunchyroll, Funimation e outras propriedades. Segundo o Eurogamer, pode ser uma opção mais cara e premium da PS Plus, como os pacotes de Xbox Game Pass Ultimate nos serviços Xbox Live Gold, que custam mais caro mas oferecem mais serviços.

No momento, a Sony tem um pacote de 20 títulos de PS4 para assinantes PS Plus no PS5, chamado PS Plus Collection. Também vazaram detalhes de um novo serviço chamado PS Plus Video Pass, que supostamente permite que usuários acessem filmes da SPE, como Venom e Zumbilândia: Atire Duas Vezes.

Um possível pacote premium, incluindo todos os benefícios de assinantes PS Plus, a PS Plus Collection, o PS Plus Video Pass, uma biblioteca de streaming de anime da Crunchyroll e da Funimation e até o novo PS Now da Sony, pode ser o modelo de Game Pass que os fãs vêm pedindo.

