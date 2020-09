Sodapoppin exige crédito pela popularidade de Among Us

Among Us viu um grande aumento na popularidade nas últimas semanas. Uma coisa que não está clara é o que deu início a esse recente aumento de popularidade, mas o popular streamer Sodapoppin afirma que é por causa dele.

Durante uma transmissão recente, Soda compartilhou que um de seus espectadores estava assistindo a um vídeo do Pewdiepie no qual o YouTuber perguntou quem havia começado essa mania de Among Us.

“Ele não sabia que era eu e isso meio que me irrita. Acho que Among Us me deve milhões, mas não importa”, disse Sodapoppin.

Depois que um telespectador informou a Soda que outro streamer havia jogado antes dele, ele continuou com sua piada.

“Bulldog jogou e ninguém deu a mínima. Eu joguei e agora todo mundo está me copiando porque sou famoso e influente”, disse ele.

Embora seus comentários possam ter sido uma piada, Soda foi um dos primeiros streamers que começou a jogar o jogo regularmente em suas streams antes do pico de popularidade.

Among Us teve seu lançamento inicialmente em 2018, mas o jogo não alcançaria seu nível recorde de atividade até este ano. Devido a essa popularidade, a equipe por trás do jogo decidiu interromper a produção da sequência, Among Us 2, em favor de fazer acréscimos ao título jogado por muitos hoje.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 23 de setembro.