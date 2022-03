Slay the Spire estará na PlayStation Plus em abril, segundo vazamento

Abril está quase chegando e, com ele, os novos títulos incluídos com a assinatura da PlayStation Plus. Graças a um site francês chamado dealabs, agora sabemos quais jogos devem estar disponíveis.

Rumor: PS+ lineup for April 2022 has been leaked via Dealabs



– Hood Outlaws & Legends (PS4/5)

– Slay The Spire (PS4)

– Spongebob Squarepants: Battle For Bikini Bottom Rehydratedhttps://t.co/r5Kk1MkBQv pic.twitter.com/5tuM39ZrTD — Nibel (@Nibellion) March 29, 2022

Com apenas três títulos, não há muito o que dizer sobre a lista de abril da PlayStation Plus, mas os três jogos em si chamaram atenção dos fãs de vários lugares do mundo.

O maior jogo da lista de abril é, sem dúvidas, Slay the Spire. Ele mistura elementos de jogos de carta e elementos de títulos “roguelike” para criar uma experiência única, que vem agradando tanto aos fãs quanto aos críticos. No momento, o jogo tem Metascore de 89 no Metacritic.

O título mais recente que estará incluído na assinatura da PS Plus em abril é Hood: Outlaws & Legends. Lançado em maio de 2021, ele oferece uma experiência multijogador em terceira pessoa. O objetivo é, basicamente, roubar um tesouro escondido antes que o time inimigo faça isso, com muitos obstáculos no meio do caminho, classes diferentes e itens a escolher.

Também há boas notícias para os fãs do Bob Esponja Calça Quadrada em abril, pois SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom Rehydrated estará incluído.

Na maioria dos casos, os jogos da PlayStation Plus são liberados na primeira terça-feira do mês, então os títulos listados acima devem ficar disponíveis daqui a uma semana.

Artigo publicado originalmente em inglês por Mateusz Miter no Dot Esports no dia 29 de março.