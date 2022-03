Slay the Spire é o destaque da PlayStation Plus em abril

A Sony confirmou quais são os novos jogos disponíveis com a assinatura da PlayStation Plus para o mês de abril. E, desta vez, o maior destaque é Slay the Spire, o jogo de cartas roguelike da Mega Crit Games.

Slay the Spire foi lançado originalmente para o PS4 em 2019. Desde então, ele vem recebendo boas críticas, que somam um Metascore de 89 no Metacritic.

O blog oficial do PlayStation descreve o jogo como uma “aventura de fantasia deck builder que une os jogos de cartas e os roguelikes”, onde você pode criar “um baralho exclusivo a partir de centenas de cartas para derrotar inimigos de maneira eficiente e chegar no topo. Descubra relíquias poderosas para melhorar os poderes do seu baralho e ajudar você a superar diferentes inimigos e chefes de tela que estão por vir”.

Alguns dos outros títulos que estarão ao lado desse aclamado jogo de cartas são Hood: Outlaws & Legends e SpongeBob Squarepants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated.

O primeiro é um jogo PvE da Sumo Digital lançado em maio do ano passado. Ele se passa na era medieval e todos os seus modos de jogo se passam em roubos. Hood é um “intenso título de modo multiplayer online” onde “gangues rivais competem em furtos desafiadores para atingir os ricos onde mais dói”, segundo o blog do PlayStation.

Já SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom — Rehydrated lançou para o PS4 em junho de 2020. O jogo foi criado pela Purple Lamp Studios e publicado pela THQ Nordic. Nele, você pode reviver alguns dos melhores momentos da série animada Bob Esponja Calça Quadrada jogando como Bob Esponja, Patrick ou Sandy e usando suas “habilidades únicas para atrapalhar os planos malignos do Plankton, que deseja dominar a Fenda do Biquíni com seu exército de robôs malucos”.

Todos esses jogos estarão disponíveis para usuários da PlayStation Plus em 1º de abril.

Artigo publicado originalmente em inglês por David Gealogo no Dot Esports no dia 30 de março.