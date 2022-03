Servidores de Among Us está offline há dias após ataques DDoS

Jogadores que procuram passar o tempo jogando seus amigos nas profundezas do espaço podem estar sem sorte no futuro próximo.

Devido a um ataque DDoS, os servidores do Among Us continuam inativos em todas as plataformas após uma interrupção de dias, impedindo que os jogadores entrem na fila de jogos uns com os outros por meio do jogo online. Não está claro quando os servidores voltarão a ficar online, mas a Innersloth está trabalhando para corrigir o tempo de inatividade.

Esse problema vem afetando o popular jogo multijogador nos últimos dias, notado pela primeira vez pelo Twitter oficial do Among Us na quinta-feira, 24 de março. A única maneira de os jogadores participarem de um jogo de tripulante versus impostor em ritmo acelerado é através do jogo local, que requer um grupo de pessoas próximas.

we have a sabotage going on lol



🚨 NA and EU servers are getting DDoS'd 🚨



service will be offline while the team works on fixing it, but might take a bit, hang tight!!!!! sorry!!! — Among Us 🚨 servers maybe ok now? (@AmongUsGame) March 25, 2022

A desenvolvedora de Among Us, Innersloth, está trabalhando ativamente no recurso de lista de amigos altamente solicitados, permitindo que os jogadores vejam quem está online e os convidem para seus jogos. Em seu roteiro no início do ano, a Innersloth também anunciou planos para mais cosméticos contendo novos acessórios, novas funções e provocando mais colaborações, como sua recente colaboração com a série da Netflix, Arcane.

Não está claro quando os servidores online do Among Us estarão disponíveis para os jogadores acessarem mais uma vez. O tweet mais recente da Innersloth indicou que a equipe está fazendo o possível para estabilizar os servidores e as conexões podem ser ativadas e desativadas enquanto trabalham em uma solução.

Among Us permite que os jogadores joguem no PC, Nintendo Switch, Xbox, Playstation e dispositivos móveis. Não está claro quando os servidores online estarão disponíveis mais uma vez, embora o jogo local ainda esteja disponível.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ethan Garcia no Dot Esports no dia 27 de março.