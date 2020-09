Será que Among Us caiu? Como verificar o status do servidor do jogo

Lançado em 2018, Among Us se tornou um dos jogos mais quentes da Twitch dois anos após seu lançamento. A versão melhorada do jogo de intrigas é uma ótima maneira de socializar com amigos durante a pandemia. Sua ascensão à fama entre os criadores de conteúdo também desencadeou um aumento nas vendas do jogo, o que significa que agora há mais jogadores do que nunca jogando Among Us.

Embora uma grande base de jogadores seja um aspecto vital para um jogo, já que mais jogadores significam partidas mais exclusivas, aumentos de jogadores ativos, como o que está ocorrendo em Among Us agora, também podem causar problemas no servidor. É uma ocorrência generalizada para jogos que atraem milhares de usuários novos ou recorrentes com novo conteúdo, uma vez que a maioria dos desenvolvedores de jogos manipula seus servidores exatamente para o número médio de jogadores que eles têm.

Saber se um jogo está fora do ar para manutenção pode ser difícil às vezes, já que você ainda pode estar logado quando os servidores são derrubados e nem todos os jogadores seguem os jogos que jogam nas redes sociais. Mas aqui está o que você pode fazer para tentar descobrir se Among Us caiu.

Como verificar o status do servidor de Among Us?

Se você não consegue entrar no Among Us, é provável que o jogo esteja tendo problemas com o servidor. Há uma pequena possibilidade de que o problema tenha algo a ver com sua conexão, mas existem algumas maneiras de verificar o status do servidor de Among Us antes de começar a questionar se seu ISP é o impostor.

A primeira coisa que você pode fazer é verificar a conta no Twitter da InnerSloth, desenvolvedora de Among Us. A equipe de desenvolvimento frequentemente atualiza os jogadores com postagens sobre problemas contínuos do servidor e os informa sobre possíveis soluções alternativas.

Em qualquer caso, se você se encontrar como um dos primeiros a reportar a um problema de servidor, pode acessar o subreddit dedicado do jogo e classificar por novo para ver se há outros jogadores relatando problemas no servidor. Não hesite em abrir um tópico você mesmo se não conseguir ver nenhum, já que o desenvolvedor também espreita o Reddit para conhecer seu público.

O que você pode fazer se os servidores estiverem ativos, mas você não conseguir fazer login no Among Us?

Imagem via Among Us

Não há necessidade de entrar em pânico se os servidores estiverem ativos e mesmo assim você não conseguir fazer login no Among Us. Certifique-se de não ter nenhuma atualização pendente de Among Us, você pode fazer isso saindo do jogo e verificando a guia Downloads na Steam. Alternativamente, você também pode verificar a integridade do cache do Among Us ou reinstalar o jogo para ter certeza de que não há nenhum arquivo corrompido que está impedindo você de se juntar aos seus amigos no espaço sideral.

Se você ainda estiver tendo problemas, desligue o roteador e aguarde um minuto antes de ligá-lo novamente. Você também pode reiniciar seu PC enquanto espera pelo roteador, apenas para reiniciar tudo antes de levar as coisas mais a sério. Se a reinicialização do roteador e do PC não for útil para seus problemas, talvez você precise alterar as configurações de conexão.

Altere ou redefina seu DNS, dependendo de sua preferência de DNS atual. Uma mudança de DNS pode mudar a maneira como sua rede interage com os servidores de Among Us. Se o problema persistir, no entanto, entrar em contato com os desenvolvedores pode ser uma de suas únicas saídas. Abra um tíquete da Steam ou entre em contato com eles pelas redes sociais para informá-los sobre o seu problema e todas as etapas que você tentou corrigir. Fornecer um roteiro claro de suas ações e possivelmente os registros ajudará o desenvolvedor a identificar o que está errado e reduzir o tempo que eles levariam para ajudá-lo.

Uma última medida que você pode tentar é entrar em contato com seu ISP. Os operadores de ISP podem monitorar a situação atual de sua rede e podem identificar qualquer coisa que não deveria estar acontecendo. Há uma chance de que eles consigam resolver o problema realizando uma reinicialização do lado deles, o que deve levar apenas cerca de cinco minutos. Seu ISP também pode enviar uma equipe para sua casa para inspecionar seus cabos e a qualidade da conexão no local, se o problema não for resolvido com um simples reset.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 02 de setembro.