Roteirista de Portal 2 diz que aceitaria “na hora” trabalhar em outro Portal

Um dos roteiristas dos maiores sucessos da Valve, incluindo Portal 2, Half-Life 2 (episódios um e dois) e Left 4 Dead, diz que gostaria de fazer Portal 3.

Segundo a VGC, o escritor Erik Wolpaw apareceu no podcast Kiwi Talkz para comentar sua experiência na Valve, incluindo como um dos roteiristas de Portal e Portal 2. Sobre Portal 3, ele disse que “precisamos começar Portal 3“.

No entanto, não é tão simples assim fazer uma sequência de um dos jogos mais aclamados da história e não basta querer. Mesmo com sua influência na Valve, Wolpaw explica que seria difícil deslocar um certo número de pessoas de seu trabalho atual na empresa para fazer o jogo, até se for uma empreitada em que vale a pena investir.

Apesar disso, Wolpaw acha que é urgente investir em Portal 3.

“O tempo está passando, a idade está chegando. Estamos chegando a um ponto em que é insano pensar que vamos ficar literalmente velhos demais para trabalhar em Portal 3, então devíamos simplesmente fazer o jogo logo”, disse Wolpaw.

Os fãs pedem um Portal 3 desde o lançamento de Portal 2, em 2011. Assim como um possível Half-Life 3, que foi alvo de rumores e piadas por muitos anos, a existência de Portal 3 é alvo de teorias e debates. No começo de março, o universo de Portal voltou brevemente com Aperture Desk Job, uma curta demonstração feita para o portátil da Valve, o Steam Deck.

A entrevista completa de Wolpaw está no YouTube.

Artigo publicado originalmente em inglês por Emily Morrow no Dot Esports no dia 18 de abril.