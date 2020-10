Rocket League comemora 80 anos do Pelé dentro do jogo

Comemore com itens temáticos do Pelé.

O Rocket League está comemorando o 80º aniversário de Pelé com itens no jogo. O aniversário da lenda do futebol é no dia 23 de outubro, mas os itens estarão disponíveis em breve.

Os fãs podem adquirir gratuitamente o Pelé Player Banner na Loja de Itens, enquanto o Pelé Wheels e Pelé Octane Decal estarão disponíveis para compra nos dias 17 e 18 de outubro. Os itens são verde, amarelo e azul, as mesmas cores da seleção brasileira.

Como Pelé é sinônimo de competição, os e-sports do Rocket League também estão entrando na festa. Os jogadores podem enviar para a Psynoix suas jogadas mais bem registradas no jogo para serem selecionadas para aparecer durante o segmento Top Pelé no Rocket League Championship Series (RLCS) X Regional Major Regional da América do Sul, transmitido em 23 de outubro.

Veja como enviar sua jogada digna de Pelé:

Grave um clipe de sua jogada espetacular.

Envie-o usando a hashtag #TopPeléChallenge no Twitter, Reddit ou Facebook.

O time do Rocket League escolherá 10 dos melhores Pelés enviados pela comunidade.

Você pode verificar as regras oficiais no site do Rocket League.

O Major Regional da América do Sul está em andamento. Se os fãs quiserem assistir como Pelé faria, Psyonix fez parceria com a BBL para oferecer transmissões ao vivo comentadas em português do Brasil.

Os fãs podem assistir às partidas nos canais da Twitch e do YouTube do Rocket League. Sintonize às 12h do dia 23 de outubro para assistir aos principais jogos regionais da América do Sul.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 16 de outubro.