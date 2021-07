Que horas começa o beta fechado de New World?

Após meses de testes preliminares alpha, o beta fechado do novo MMORPG da Amazon Games Studios, New World, começa às 13:30 BRT de 20 de julho.

O beta fechado de New World vai desse horário até as 3:59 BRT de 3 de agosto. São duas semanas para testar boa parte do conteúdo que fará parte do jogo, a ser lançado nos próximos meses.

Se você quiser participar do beta fechado de New World, é só comprar o jogo na pré-venda da Amazon ou Steam. Jogadores que se cadastrarem no site oficial de New World também podem ser sorteados para participar do beta fechado, mesmo sem adquirir o jogo.

O beta fechado de New World terá muitas das funcionalidades do jogo completo, incluindo Expeditions (expedições), o modo de jogo Outpush Rush (corrida do posto avançado) e a crescente lista de armas disponíveis para testar. Não se sabe qual será o nível máximo no beta fechado de New World. Mas o seu progresso durante as duas semanas de testes não importa muito, pois todo ele será excluído antes do lançamento oficial de New World, em 31 de agosto.

A pré-venda de New World está no ar na Amazon e Steam. O seu convite para o beta fechado de New World pode chegar em até 48 horas da compra do jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 19 de julho.