Quando termina o Aplha One de Ashes of Creation?

O período de teste oficial do Alpha One para Ashes of Creation começou em 14 de julho, e deve durar exatamente um mês. O primeiro período de teste Alpha para Ashes terminará em 13 de agosto.

Depois de vários períodos de teste que foram envoltos em segredo por acordos de confidencialidade, Ashes of Creation abriu seu primeiro período de teste Alpha para jogadores que encomendaram o jogo, além de criadores de conteúdo certificados e membros da imprensa.

O lançamento do teste de Ashes of Creation, Alpha One, concentra-se nos primeiros 15 níveis do jogo e limita os jogadores a explorar aproximadamente 17 por cento do mapa total do mundo. O período de testes de Ashes of Creation Alpha One apresenta mais de 200 missões para os jogadores experimentarem, além de sete masmorras de mundo aberto exclusivas.

Apenas três das oito classes planejadas do jogo estão disponíveis para jogar em Alpha One: Clérigo, Mago e Tanque. Os jogadores que participam do período de teste do Alpha One para o jogo podem esperar ter todo o progresso feito durante o teste completamente apagado quando o período de teste chegar ao fim em 13 de agosto.

Assim que o teste do Alpha One terminar, os desenvolvedores do Ashes se prepararão para um teste mais amplo do Alpha Two. Nenhuma data de início foi fornecida para esse período de teste específico.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 14 de julho.