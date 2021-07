Quando o Company of Heroes 3 será lançado?

Company of Heroes 3, o terceiro jogo RTS da Segunda Guerra Mundial feito pela Relic, foi oficialmente revelado.

Embora a data de lançamento não tenha sido revelada pela Relic ainda, COH 3 está confirmado para lançamento em 2022. Mas você pode participar do desenvolvimento do jogo agora no que Relic chama de pré-alfa. Isso permitirá que você jogue a demonstração, veja quais compilações estão disponíveis e converse com os desenvolvedores. Tudo que você tem a fazer é iniciar sessão no site oficial do COH.

Depois de lutar na frente ocidental em COH 1 e na frente oriental em COH 2, a série está agora se dirigindo para o Mediterrâneo. Você vai jogar em uma campanha que se passa em toda a Itália e usar as forças dos Aliados em toda ela. Você terá objetivos durante a campanha, mas terá a capacidade de conquistar e explorar os mapas da maneira que quiser, o que permite usar sua própria estratégia para a vitória.

COH é considerado uma das melhores séries de jogos RTS. Ele estreou em 2006 e ganhou vários prêmios, como o Game Critics Awards de melhor jogo de estratégia. Recebeu duas expansões, Opposing Fronts e Tales of Valor, antes de ganhar uma sequência completa no COH 2 em 2013.

“Estamos muito animados para os jogadores experimentarem Company of Heroes 3 desde o estágio pré-alfa e recebermos seus valiosos comentários”, disse o gerente geral da Relic Entertainment, Justin Dowdeswell, no anúncio oficial. “Há anos que desenvolvemos o jogo em conjunto com nossos fantásticos membros da comunidade, e eles têm sido fundamentais para fornecer feedback consistente e significativo em cada etapa do processo de desenvolvimento. Estamos prontos para expandir esse programa de forma massiva com nossos fãs ao redor do mundo por meio do nosso COH- Programa de Desenvolvimento, que se tornou possível pela fantástica plataforma Games2Gether da Amplitude Studios.”

Você pode verificar mais detalhes sobre o COH 3 em seu site oficial.

Artigo publicado originalmente em inglês por Leonardo Biazzi no Dot Esports no dia 14 de julho.