Quando No Man’s Sky lança para Switch?

No Man’s Sky se consolidou como uma das maiores “voltas por cima” da história dos jogos.

Antes de seu lançamento, dizia-se que ele seria um dos melhores jogos de mundo aberto já feitos, com inúmeras possibilidades e garantindo dezenas de horas de diversão para os jogadores. No entanto, quando No Man’s Sky lançou, em 2016, tanto a crítica quanto o público massacraram a obra com críticas negativas (a nota média dos usuários no Metacritic ainda é 3.6).

A decepção foi ouvida pela desenvolvedora Hello Games, que desde então fez uma série de atualizações gratuitas para corrigir os muitos problemas do jogo. E até que funcionou. Os desenvolvedores finalmente corrigiram seus erros.

Com o lançamento dos consoles da próxima geração, No Man’s Sky aproveitou para fazer seu retorno. O jogo foi lançado para PlayStation 5 e Xbox Series S e X no fim de 2020. Mas ele ainda não chegou ao Nintendo Switch.

Felizmente, os fãs da Nintendo não precisam mais esperar muito tempo. No Man’s Sky será lançado para Nintendo Switch em breve. Em um anúncio recente, foi revelado que o jogo, com todas as atualizações e DLCs, chegará à plataforma no meio do ano, entre junho e setembro. No entanto, ainda não foi revelada uma data específica.

Artigo publicado originalmente em inglês por Mateusz Miter no Dot Esports no dia 10 de fevereiro.