Quando lança New World, o MMO da Amazon?

A Amazon adiou várias vezes o lançamento de seu MMO New World, mas o lançamento oficial está chegando.

New World será lançado em 31 de agosto. Antes disso, a Amazon fará um teste beta fechado do jogo a partir de 20 de julho.

New World chega como novidade para o gênero MMO, que é basicamente dominado por World of Warcraft, que agora também conta com servidores com versões anteriores do jogo para públicos diferentes.

O jogo também disputará atenção com Final Fantasy XIV e outros MMOs em desenvolvimento.

Originalmente, a equipe da Amazon havia marcado o lançamento do jogo para meados de 2021, mas os desenvolvedores seguraram um pouco para fazer ajustes finais ao conteúdo final do MMO. Isso fez com que, em fevereiro, fosse anunciado que o jogo seria adiado de maio para agosto.

Desde então, New World virou notícia especificamente por explicar detalhes de seus planos para microtransações, que trazem elementos de “pay-to-win”. Esse termo é usado quando é necessário gastar dinheiro no jogo para estar no mesmo nível de outros jogadores. Com isso, produtores de conteúdo populares do gênero dos MMOs, incluindo Asmongold, o maior streamer de WoW, criticaram a abordagem da empresa.

Com o beta fechado se aproximando, confira como se inscrever e ter uma chance de testar New World antes de seu lançamento, em agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 11 de junho.