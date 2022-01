Quais são os requisitos do sistema para jogar God of War no PC?

Confira o equipamento que você precisa ter para rodar God of War no PC.

Quase quatro anos depois de seu lançamento, em abril de 2018, a Sony Santa Monica Studio anunciou que God of War finalmente chega ao PC em 14 de janeiro. Com gráficos que continuam de alto nível, suporte para 4K e framerate ilimitado, God of War será um título exigente. Para a sorte dos jogadores de PC, no entanto, os requisitos básicos do sistema não são tão pesados.

Confira o equipamento que você precisa para aproveitar ao máximo o God of War no PC, além de algumas sugestões adicionais para aqueles que gostariam de garantir o desempenho do jogo na melhor qualidade possível.

Requisitos mínimos do sistema

Sistema Operacional: Windows 10 64-bits

Processador: Intel i5-2500k 4 core 3.3GHz ou AMD Ryzen 3 1200 4 core 3.1GHz

Memória RAM: 8GB

Placa de Vídeo: NVIDIA GTX 960 4GB ou AMD R9 290X 4GB

DirectX: Versão 11

Armazenamento: 70GB de espaço disponível em disco

Requisitos recomendados do sistema

Sistema Operacional: Windows 10 64-bits

Processador: Intel i5-6600k 4 core 3.5GHz or AMD Ryzen 5 2400 G 4 core 3.6GHz

Memória RAM: 8GB

Placa de Vídeo: NVIDIA GTX 1060 6GB ou AMD RX 570 4GB

DirectX: Versão 11

Armazenamento: 70GB de espaço disponível em disco

Embora os requisitos mínimos e recomendados ainda sejam razoavelmente acessíveis aos gamers mais atualizados, eles ainda estão um pouco acima dos de Red Dead Redemption 2 em quesitos como a placa de vídeo. God of War também exige 70GB de armazenamento, então talvez você precise dar uma olhada na sua biblioteca da Steam e liberar um pouco de espaço.

Há também algumas dicas que podem ajudar você a aproveitar o máximo do desempenho que seu PC pode oferecer a God of War. Se tiver uma placa de vídeo da Nvidia série 20 ou 30, você pode usar o Deep Learning Super Sampling (DLSS) da Nvidia — uma tecnologia de inteligência artificial que ajuda a aprimorar o desempenho dos jogos — em God of War. Da mesma forma, os usuários de placas AMD RX 6000 terão acesso ao FidelityFX Super Resolution da AMD para aprimorar seu desempenho.

Usuários de placas de vídeo Nvidia, série 900 ou superior, podem habilitar o Reflex no menu do jogo para garantir que o processador e a placa de vídeo estão trabalhando no mesmo ritmo, para evitar o aumento de latência.

Com o lançamento de God of War ainda nesta semana, em 14 de janeiro, é hora de começar a pensar no que você precisa mudar para rodar o jogo ou no que precisa excluir temporariamente para abrir 70GB de espaço.

God of War está em pré-venda na Epic Games Store e na Steam.

Artigo publicado originalmente em inglês por Colton Deck no Dot Esports no dia 12 de janeiro.