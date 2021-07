Quais são as configurações mínimas de PC para jogar New World?

O beta fechado do novo MMO da Amazon Games, New World, começa na terça-feira, 20 de julho, e seu lançamento mundial será em 31 de agosto. Com as datas se aproximando, muitos jogadores mostraram interesse no jogo que prometeu servidores de 1.000 pessoas por vez e em um MMO que não seja World of Warcraft.

Mas, antes de adquirir o jogo na pré-venda da Amazon ou Steam, é melhor dar uma olhada nas configurações mínimas e recomendadas de New World para poder aproveitar o jogo.

As configurações mínimas do sistema são bem simples. Confira o que o seu PC precisa para rodar o jogo:

Sistema Operacional: Windows® 10 64-bit

Processador: Intel® Core™ i5-2400 / AMD com 4 núcleos @ 3Ghz

Memória RAM: 8 GB

Placa de Vídeo: NVIDIA® GeForce® GTX 670 2GB / AMD Radeon R9 280 ou superior

DirectX: Versão 12

Rede: Conexão de internet banda larga

Armazenamento: 35 GB de espaço disponível

Observações: É preciso estar conectado à internet para jogar, oferece compras no jogo

Obviamente, é melhor estar acima das configurações mínimas, especialmente porque o jogo receberá atualizações de tempos em tempos. Então, caso tenha condições de investir em algo melhor, confira as configurações recomendadas do sistema:

Sistema Operacional : Windows® 10 64-bit

Processador: Intel® Core™ i7-2600K / AMD Ryzen 5 1400

Memória RAM : 16 GB

Placa de Vídeo : NVIDIA® GeForce® GTX 970 / AMD Radeon R9 390X ou superior

DirectX: Versão 12

Rede : Conexão de internet banda larga

Armazenamento : 35 GB de espaço disponível

Observações: É preciso estar conectado à internet para jogar, oferece compras no jogo

Você pode conferir as diferenças entre as edições Padrão e Deluxe no site oficial de New World.

