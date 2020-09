Psyonix explica o salto de Rocket League para o gratuito, novas temporadas e classificações

A Psyonix está se preparando para lançar Rocket League como um jogo gratuito. E enquanto os desenvolvedores estão se preparando para isso, a empresa divulgou mais informações hoje sobre a reformulação dos torneios, temporadas e modo de classificação. Isso inclui a adição de progressão entre plataformas para o jogo, o que permitirá aos jogadores manter seu nível, equipamento e classificação em todos os sistemas em que a Rocket League pode ser jogado.

Começando com temporadas, temporadas competitivas, torneios competitivos e o Rocket Pass seguirão o mesmo cronograma assim que Rocket League for gratuito para jogar. Isso significa que o Rocket Pass não será mais uma entidade própria e numerada e, em vez disso, será uma extensão de qualquer temporada que esteja ocorrendo no momento. Então, quando a primeira temporada chegar, o Rocket Pass e a Temporada Competitiva correspondentes também serão lançados ao mesmo tempo.

Quanto à temporada competitiva, a Psyonix está adicionando uma nova classificação superior acima do Grande Campeão e dividindo a marca anterior em diferentes categorias: Grande Campeão 1, Grande Campeão 2 e Grande Campeão 3. Qualquer pessoa atualmente classificada em Grande Campeão será colocada em Grande Campeão 1 dependendo de como eles se saírem em suas novas partidas de colocação.

Lenda Supersônica é a classificação mais recente, situada no pico da montanha do Rocket League. Tanto o Grande Campeão quanto a Lenda Supersônica terão seu próprio conjunto de recompensas especiais de temporada no final de cada temporada, bem como títulos específicos de classificação. O MMR ainda será exibido no menu Playlist assim que você atingir Grande Campeão 1.

Para servir melhor aos novos jogadores que chegarão, todas as classificações irão se deslocar para mais perto da mediana (em algum lugar em torno de Ouro III), o que significa que os jogadores podem ter uma classificação mais alta do que o normal porque serão melhores do que alguns dos rostos mais novos. Os jogadores também precisarão atingir o nível 10 para jogar Ranqueado.

Imagem via Psyonix

Os jogadores mais novos terão acesso a um novo tutorial para ensiná-los o básico, junto com um conjunto de Novos desafios que os ajudará a desbloquear itens que foram incluídos na versão base do jogo.

Outros recursos notáveis ​​para este relançamento de Rocket League incluem jogadores que não precisam do PlayStation Plus no PlayStation 4 ou do Nintendo Switch Online para jogar online. O sistema Rocket ID também fará a transição para se fundir com a lista de amigos da Epic por meio de sua conta da Epic Games.

Da mesma forma, Heatseeker poderá ser jogado em partidas privadas, uma nova dificuldade de bot mais fácil será adicionada, novos remixes serão adicionados ao jogo e a Playlist Solo Standard será removida.

A Epic e a Psyonix não podem compartilhar a data exata para a próxima atualização de Rocket League, mas os jogadores podem esperar por volta de meados de setembro. O lançamento gratuito virá “logo depois”.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 02 de setembro.