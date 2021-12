Próximos melhores jogos para o PS5 em 2022

De sequências tão esperadas como Horizon: Forbidden Forest e God of War: Ragnarok a novos IPs como Hogwarts Legacy e Forspoken, 2022 está se preparando para ser um ano ainda maior para o console de próxima geração da Sony.

Estes são os melhores jogos PlayStation 5 de 2022 que estão por vir.

Forspoken

Forspoken é uma nova IP da Square Enix que era anteriormente conhecida como Projeto Athia e será lançada como exclusiva do PS5 em 2022.

O jogo fará com que os jogadores ocupem o lugar da protagonista Frey Holland, que deve aproveitar seus poderes para sobreviver em uma “emocionante aventura de outro mundo”, de acordo com a descrição oficial do jogo.

Forspoken foi mencionado pela primeira vez na revelação de jogos de PS5 da Sony em 2020. Ainda não sabemos se será um exclusivo por tempo limitado, permitindo que o jogo seja jogado em uma data posterior em outros consoles, ou se permanecerá como um exclusivo PS5.

Hogwarts Legacy

O Hogwarts Legacy foi sujeito a inúmeras controvérsias ao longo deste ano, mas isso não o torna menos emocionante para os fãs da franquia Harry Potter. Originalmente planejado para ser lançado em 2021, o título foi recentemente adiado e espera-se que seja lançado no segundo semestre de 2022.

Hogwarts Legacy é uma nova história dentro da franquia do Mundo Mágico de Harry Potter. Passado em 1800, a história que se desenrola no próximo jogo não apresentará os personagens que conhecemos nos livros e filmes. Os jogadores assumem o papel de um aluno do quinto ano que é admitido em Hogwarts em uma admissão tardia e se torna o centro da história, já que são os únicos capazes de compreender e exercer um tipo de magia ancestral que revelará verdades ocultas sobre o Mundo Mágico.

Hogwarts Legacy é um jogo de um jogador de ação / aventura que contará com um mundo aberto que se estende muito além das paredes de Hogwarts, onde os jogadores poderão assistir às aulas, domesticar feras fantásticas, lutar contra dragões e criar sua própria história de Hogwarts.

God of War Ragnarok

A nona parcela da série God of War, God of War Ragnarok está planejada para lançamento em 2022. Como seu antecessor, o jogo é vagamente baseado na mitologia nórdica e continua a história de Kratos e seu filho Atreus. Os eventos que se desenrolam em God of War Ragnarok serão o fim da série da era nórdica.

O jogo foi anunciado originalmente em setembro de 2020 e inicialmente planejado para ser lançado em 2021, mas com os problemas causados ​​pela pandemia mundial de COVID-19, o lançamento do jogo foi adiado para 2022.

Elden Ring

Elden Ring é um jogo de RPG e possivelmente o anúncio de jogo mais badalado do ano. Escrito em colaboração por Hidetaka Miyazaki e o autor de Game of Thrones, George RR Martin, o jogo está programado para ser lançado em fevereiro.

O jogo se passa nas Lands Between após a destruição do Elden Ring. Apresentando muitos elementos de seus predecessores da série Souls, Elden Ring terá um grande foco em combate e exploração. Os jogadores serão capazes de explorar seis áreas diferentes do mapa, que incluirão castelos, fortalezas e catacumbas. O sistema de combate terá um grande foco na construção do personagem, assim como em outros jogos Souls, onde as habilidades e o uso de mecanismos defensivos serão importantes para sobreviver.

Elden Ring está programado para ser lançado em 25 de fevereiro de 2022.

Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 é a última parcela da série Gran Tursimo desenvolvida pela Polyphony Digital e publicada pela Sony.

Anunciado originalmente em 2020, o trailer do gameplay revelou algumas semelhanças básicas com seus predecessores, incluindo o retorno do Modo de Simulação GT e uma campanha para um jogador. Vários elementos foram mostrados no trailer, que são características que estavam ausentes dos títulos mais recentes, mas estarão de volta no Gran Turismo 7, como certas pistas de corrida, eventos especiais ou a Escola de Condução.

Gran Turismo 7 no PS5, especificamente, irá tirar vantagem do ray tracing e os controles DualSense para suportar recursos avançados, bem como tempos de carregamento reduzidos.

Gran Turismo 7 está previsto para ser lançado em 2022.

Marvel’s Midnight Suns

O próximo projeto de jogo da Marvel, Midnight Suns, é um RPG tático que contará com uma quantidade considerável de personagens de quadrinhos familiares, como os Vingadores e X-Men além dos Midnight Suns.

Desenvolvido pela Fireaxis Games, foi anunciado pela primeira vez na Gamescom 2021 e está programado para ser lançado em todas as plataformas principais. Os jogadores irão preencher o lugar de The Hunter, um novo super-herói que foi criado especificamente para o jogo, e serão capazes de personalizar seu herói com 40 poderes diferentes para escolher. O Hunter não será o único herói disponível para os jogadores, no entanto. Haverá uma extensa lista de personagens, incluindo Homem de Ferro, Capitão América, Doutor Estranho e muitos outros para os fãs dos quadrinhos da Marvel e do MCU.

O combate por turnos do jogo está sendo comparado ao de XCOM. Os jogadores também terão a chance de gerenciar uma base de operações entre as missões, e também haverá um componente exploratório significativo no jogo.

Marvel’s Midnight Sons está programado para ser lançado no segundo semestre de 2022.

Stray

Stray é um dos títulos mais intrigantes que virão no próximo ano. Desenvolvido pela Blue Twelve Studio, este jogo era anteriormente conhecido como HK_Project e agora está definido para um lançamento de 2022.

Desenvolvido como um jogo de aventura em terceira pessoa, os jogadores irão controlar um gato perdido em um mundo cheio de robôs enquanto faz seu caminho por este estranho mundo para se reunir com sua família. Stray terá um grande foco na exploração de mundo aberto, bem como na resolução de quebra-cabeças.

Stray será lançado em 2022.

Instinction

Instinction é outro lançamento intrigante que chegará em 2022, pelo menos pelo fato de ser um jogo sobre dinossauros, algo que não foi particularmente explorado na indústria de jogos nos últimos anos.

Desenvolvido pela Hashbane Interactive, muitos consideram este título como o sucessor espiritual de Dino Crisis, o survival horror de 2003 com dinossauros e monstros em um laboratório em uma ilha. Assim como Dino Crisis, Instinction é descrito como “um jogo de sobrevivência de dinossauros com mecânica moderna e uma história envolvente”. Os jogadores ocupam o lugar de um membro da tripulação e podem escolher entre jogar com um jogador ou com vários jogadores.

Este jogo de tiro em primeira pessoa contará com um grau avançado de personalização nas armas e oferecerá suporte para os gatilhos adaptativos e feedback tátil do PS5.

A Plague Tale: Requiem

Após o sucesso de A Plague Tale: Innocence, Requiem é a sequência direta que fará com que os jogadores continuem na história de Amicia e Hugo em uma nova busca envolvendo uma terrível maldição que está caçando os dois.

Amicia, a protagonista, é a filha mais velha da família de Rune e foi treinada para caçar enquanto era mantida longe de seu irmão. É provável que a caça desempenhe um papel no jogo, já que Amicia é vista com uma besta amarrada às costas, e os fãs podem até mesmo ver mais gameplay de combate do que o título anterior.

Requiem, como seu antecessor, é um survivor horror baseado em narrativa que será lançado em consoles de próxima geração e PC, além de estar disponível através do Xbox Game Pass no primeiro dia.

Horizon: Forbidden West

Horizon: Forbidden West deixou os fãs esperando por um longo tempo. A sequência do aclamado Horizon Zero Dawn de 2017 chegará em fevereiro no PS4 e 5.

Forbidden West, como o título anterior, é um RPG de ação onde os jogadores controlam a protagonista, Aloy. A próxima sequência será ambientada em um mundo pós-apocalíptico que contará com a presença dos estados da Califórnia, Utah e Nevada. Com uma área de mapa maior para explorar e novos locais como São Francisco em ruínas e o Vale de Yosemite, os jogadores terão a chance de descobrir novos mistérios e experimentar novas mecânicas, como o sistema Valor Surge, escalada de forma livre e novas ferramentas.

Horizon: Forbidden West está programado para ser lançado em 18 de fevereiro de 2022.

Artigo publicado originalmente em inglês por Carlota Maura no Dot Esports no dia 23 de dezembro.