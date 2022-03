PlayStation Plus oferecerá mais de 700 jogos a partir de junho e apresentará 3 novos níveis

A Sony revelou grandes mudanças no PlayStation Plus que serão lançadas em junho.

A partir de junho, o PlayStation Plus será fundido com o PlayStation Now. Ele será dividido em três opções diferentes, sendo que cada uma pode ser obtida por um preço diferente, oferecendo conteúdo divergente. Em vez de permitir que os usuários baixem vários jogos novos todos os meses, ele fará a transição para um serviço de assinatura de jogos com uma ampla biblioteca de títulos para escolher.

All-new PlayStation Plus launches in June with three flexible membership options.



First details: https://t.co/2KXcEp7XWs pic.twitter.com/jAU9Do3CfE — PlayStation (@PlayStation) March 29, 2022

As três opções diferentes que os jogadores podem escolher a partir de junho são PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra e PlayStation Plus Premium. O primeiro fornecerá os mesmos benefícios que o PS Plus traz hoje, incluindo dois novos títulos disponíveis para download todos os meses e acesso aos modos multijogador. Também concederá aos seus assinantes armazenamento em nuvem para jogos salvos e descontos exclusivos na PS Store.

As versões Plus Extra e Plus Premium terão mais na loja, além de ter os recursos Essential também incluídos. O primeiro adicionará “um catálogo de até 400* dos jogos PS4 e PS5 mais divertidos – incluindo sucessos do nosso catálogo PlayStation Studios e parceiros terceiros”, de acordo com uma postagem no blog da Sony.

O Plus Premium será lançado com até 340 jogos adicionais, que incluem jogos de PS3 via streaming em nuvem e um número não revelado de “opções das gerações originais PlayStation, PS2 e PSP”. Com a assinatura PS Plus Premium, os jogadores também poderão experimentar certos títulos antes de comprá-los.

Os preços aumentam a cada nível. O PS Plus Essential custará R$ 34,90 por mês / R$ 84,90 por trimestre / R$ 199,90 por ano. O Plus Extra estará disponível por R$ 52,90 por mês / R$139,90 por trimestre / R$ 339,90 por ano. E o Plus Premium terá um substituto no Brasil, já que aqui não o serviço de streaming na nuvem, o PlayStation Plus Deluxe, que poderá ser adquirido por R$ 59,90 por mês / R$159,90 por trimestre / R$ 389,90 por ano.

As mudanças estão programadas para ocorrer em junho, no entanto, a data exata ainda não foi informada. A Sony pretende lançar a nova atualização passo a passo em todas as regiões. “Estamos lançando a nova oferta PlayStation Plus em uma abordagem regional em fases. No período de junho, começaremos com um lançamento inicial em vários mercados na Ásia, seguidos pela América do Norte, Europa e resto do mundo”, disse a Sony.

A Sony promete atualizar os usuários do PlayStation com mais detalhes mais próximos do lançamento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Mateusz Miter no Dot Esports no dia 29 de março.