Os melhores tipos de armas em Ashes of Creation

Armas são algumas das peças de equipamento mais icônicas que você pode adquirir em Ashes of Creation. Com elementos de design exclusivos e ainda mais elementos de jogabilidade exclusivos, cada arma desempenha uma parte integrante na forma como sua classe, arquétipo e experiência de jogo geral se desenrolam. Com mais de uma dúzia de tipos de armas para escolher e inúmeras combinações para explorar, os jogadores serão capazes de personalizar seus equipamentos extensivamente em Ashes.

Embora os tipos de armas específicos variem em força dependendo da arma específica que você equipou, algumas delas certamente se destacarão ao longo do ciclo de vida do jogo. Com isso em mente, aqui estão alguns dos tipos de armas mais versáteis e geralmente fortes que você pode encontrar em Ashes of Creation.

Bows (Arcos)

Os arcos serão a arma de longo alcance ideal para jogadores em Ashes of Creation, especialmente aqueles que estão jogando o arquétipo Ranger. Embora a maioria das armas do jogo sejam de combate corpo a corpo, os arcos apresentam uma oportunidade única para os jogadores equiparem uma arma de longo alcance em sua mão principal. Semelhante a outros jogos MMO como World of Warcraft Classic, há um alcance mínimo no qual os jogadores podem disparar seus arcos, então certifique-se de manter distância dos alvos, ou então você não será capaz de atacá-los com nenhum ataque.

Você também deve estar ciente de qual espaço de arma contém seu arco. Rangers terão mais sucesso com seus arcos equipados em seu slot de “Mão Principal” em oposição ao slot de “Combate à Distância”, porque o ataque automático de sua arma sempre será o padrão para a arma em seu slot de “Mão Principal”.

Spellbooks (Livros de feitiços)

Imagem via Intrepid Studios

Um fator importante do arquétipo do mago, o livro de feitiços será a arma escolhida por muitos jogadores que procuram equilibrar seus tipos de dano e aumentar a quantidade de dano mágico que eles causam com seus feitiços. Normalmente, Livros de feitiços irá fornecer um impulso para suas habilidades de lançamento de magias e também funcionar como uma arma de longo alcance.

Polearms (Armas de Haste)

Armas de Haste são únicas, pois permitem que os jogadores causem danos significativos enquanto ainda são capazes de manter distância dos inimigos em combate corpo a corpo. Armas de Haste permitem que os jogadores ataquem os inimigos com um cone de alcance extremamente amplo que pode atingir muitos inimigos ao mesmo tempo com um ataque em área. Se você escolher um arquétipo que lhe permita confiar na mobilidade, as Armas de Haste serão uma excelente escolha, considerando que permitem que os jogadores aproveitem ao máximo o espaço e o combo.

Swords (Espadas)

Imagem via Intrepid Studios

Espadas são uma arma corpo-a-corpo muito básica que pode ser utilizada por meio de uma variante de duas ou uma mão. É possível empunhar espadas duplas em Ashes of Creation, assim como maças e machados de empunhadura duplas também são uma estratégia possível. Espadas de uma mão também podem ser equipadas com escudos, permitindo que os jogadores optem pela técnica tradicional de “sword and board” que se tornou tão sinônimo de arquétipos de lutador em jogos MMO. Espadas grandes de duas mãos não podem possuir uma empunhadura dupla em Ashes of Creation, então, desculpe-nos antecipadamente a qualquer jogador do Fury Warrior do WoW.

Daggers (Adagas)

Imagem via Intrepid Studios

A adaga é outra arma em Ashes of Creation compatível com empunhadura dupla, semelhante a espadas, machados e maças. É usado principalmente pelo arquétipo Rogue e tem uma capacidade de dano incrivelmente alta. As adagas são mais conhecidas por seu alto potencial e capacidade de combar habilidades. A principal diferença entre as adagas e o resto da linha de armas corpo a corpo de uma mão é que enquanto os jogadores estão equipando adagas, eles podem esperar ter mais liberdade sobre seus movimentos em combate graças ao pequeno tamanho de suas armas.

Wands (Varinhas)

A varinha é outra opção de arma de longo alcance forte em Ashes of Creation que será usada principalmente por arquétipos de conjuração. Muitas varinhas aumentarão passivamente seu rendimento de lançamento de feitiços, da mesma forma que os livros de feitiços fazem. As varinhas também vêm com habilidades padrão que podem dizimar alvos em longo alcance e variam em elementos temáticos dependendo daquele que você equipou. Tente combinar uma varinha em seu slot de arma de longo alcance com armas de dupla empunhadura em seus dois slots de mão principal para maximizar seu dano por segundo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 10 de julho.