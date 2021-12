Os melhores jogos de Xbox lançados em 2021

De It Takes Two a Halo Infinite, estes são os melhores jogos de Xbox deste ano.

Com uma miríade de novos títulos já anunciados para 2022, os fãs do Xbox têm muito o que se animar para um ano que se aproxima que será tão bom quanto o anterior. A divisão do Xbox da Microsoft teve uma receita de US$ 3,6 bilhões no trimestre encerrado em setembro passado, de acordo com o analista sênior da Niko Partners, Daniel Ahmad, com mais de oito milhões de unidades Xbox Series S e X vendidas e mais de 20 milhões de assinantes do Game Pass.

A próxima geração de consoles Xbox da Microsoft foi lançada há pouco mais de um ano, e seu primeiro ano não ficou aquém de lançamentos incríveis, de coleções remasterizadas de franquias populares como Yakuza e Crysis, a novos títulos como Guardians of the Galaxy da Marvel e novos títulos de franquias clássicas do Xbox, como Halo Infinite e Microsoft Flight Simulator.

Estes são os melhores jogos do Xbox lançados em 2021.

Life is Strange: True Colors

Life Is Strange: True Colors é o mais recente jogo de aventura gráfica da série Life Is Strange, que foi aclamado pela crítica por sua narrativa e personagens. Desenvolvido pela Deck Nine e publicado pela Square Enix, True Colors é o quinto título da série. É ambientado em uma deslumbrante cidade montanhosa fictícia no Colorado chamada Haven Springs e se concentra em um novo personagem, Alex Chen, enquanto ela tenta resolver o assassinato de seu irmão.

O jogo foi recentemente nomeado para vários prêmios no 2021 Game Awards, como Melhor Narrativa, Melhor Performance (Mori como Alex Chen) e o prêmio Games for Impact, que o título ganhou.

Deathloop

Desenvolvido pela Arkane Studios e publicado pela Bethesda, Deathloop tem sido um dos jogos mais populares deste ano. Este jogo de tiro em primeira pessoa é uma nova abordagem do gênero em que o jogador assume o papel de Colt, um assassino em uma missão para matar oito alvos diferentes antes da meia-noite para sair do loop de tempo em que está.

Os jogadores precisam usar uma variedade de habilidades, armas e estratégias para aprender os padrões em torno de cada alvo e completar a missão antes que o tempo acabe. Cada dia repetido é dividido em quatro horas do dia, manhã, meio-dia, tarde e noite, e os jogadores precisam se mover entre quatro distritos diferentes na ilha, o que faz com que o tempo acelere. Isso significa que os jogadores precisarão levar em consideração o gerenciamento do tempo em suas estratégias.

Deathloop foi recentemente nomeado para um total de nove prêmios no 2021 Game Awards, ganhando os prêmios de Melhor Direção de Jogo e Melhor Direção de Arte.

Forza Horizon 5

Forza Horizon 5 é o mais recente título da série Forza Horizon desenvolvida pela Playground Games. Seus gráficos incríveis e design de áudio perfeito fizeram deste jogo uma das estrelas na última edição do Game Awards.

O Forza Horizon 5 ganhou recentemente três dos quatro prêmios para os quais foi indicado no 2021 Game Awards. No final da noite, os desenvolvedores do Forza Horizon 5 voltaram para casa com os prêmios de Melhor Jogo de Esportes/Corrida, Melhor Design de Áudio e o prêmio de Inovação em Acessibilidade.

Com um belo mundo aberto e quase 500 carros diferentes para os fãs escolherem, o jogo tinha quase um milhão de jogadores antes do lançamento e agora está se preparando para se tornar a melhor opção para os fãs de corridas.

Halo Infinite

Halo Infinite é o jogo mais recente desta lista. Este FPS foi desenvolvido pela 343 Industries e publicado pela Game Studios como o sexto título principal da série Halo. O jogo deveria inicialmente chegar como um título de lançamento com o Xbox Series S / X, mas foi adiado para agosto de 2020 e, em seguida, para seu lançamento final em dezembro de 2021.

It Takes Two

Como o vencedor do cobiçado prêmio de Jogo do Ano deste ano, It Takes Two é sem dúvida o melhor jogo cooperativo de sofá que vimos em alguns anos. O jogo também ganhou os prêmios de Melhor Jogo para Família e Melhor Jogo Multijogador.

It Takes Two segue a história de Cody e May, um jovem casal que precisa resolver seus problemas para evitar o divórcio depois que sua filha os transforma acidentalmente em um par de bonecos. Jogável online e no modo de tela dividida local, os jogadores terão que guiar os dois personagens por uma fantástica aventura cheia de quebra-cabeças para consertar seu relacionamento e devolvê-los à sua forma humana.

It Takes Two está disponível no Xbox One e no Xbox Series S / X.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

O sucesso do Marvel’s Guardians of the Galaxy foi recentemente confirmado depois de voltar para casa com o prêmio de Melhor Narrativa no 2021 Game Awards.

No jogo, os jogadores ocupam o lugar de Peter Quill (Star-Lord) e vivenciam uma história que se passa após uma guerra interestelar que dá aos mercenários uma grande oportunidade de explorar o estado do mundo. Junto com os personagens conhecidos Rocket, Groot, Gamora e Drax, os jogadores controlam Peter para guiar o bando para ganhar algum dinheiro durante suas aventuras pela galáxia. Embora o resto dos membros não sejam jogáveis, os jogadores podem emitir comandos como Peter, e essa mecânica se tornará crucial, pois cada um dos personagens tem um conjunto específico e único de habilidades. A chave para avançar no jogo e obter sucesso no combate será compreender cadeias de comandos eficazes.

Marvel’s Guardians of the Galaxy têm um forte foco nas escolhas dos jogadores que são apresentadas ao longo da narrativa e, embora não alterem o final do jogo, afetarão as relações de Peter com o resto do pelotão, bem como o sucesso ou falha de missões específicas.

Guardians of the Galaxy da Marvel está disponível no Xbox One e Xbox Series S / X.

Unpacking

Unpacking é de longe o jogo mais estranho, porém mais relaxante desta lista. Desenvolvido pela Witch Beam, o jogo é essencialmente sobre desempacotar, assim como o nome sugere.

Descrito como um “jogo zen,” Unpacking exige que os jogadores descompactem uma montanha de caixas, um quarto de cada vez. Quando uma casa é concluída, ela vai para um álbum de fotos e a mudança para uma nova (geralmente um pouco maior) começa. Por meio de uma narrativa muito sutil, os objetos que os jogadores conseguem desempacotar fornecem pequenas dicas sobre que tipo de pessoa vive naquela casa e quais mudanças aconteceram em sua vida que causaram a mudança para uma nova casa.

Este jogo não tem cronômetros, pontuações e nenhuma missão a cumprir, a não ser desempacotar todas as caixas e decorar uma casa. É realmente um jogo zen em todas as formas possíveis e está disponível através do Game Pass no Xbox One, Xbox Series S / X e PC.

Hitman 3

Hitman 3 é o mais recente título da franquia Hitman desenvolvido e publicado pela IO Interactive. Lançado em todas as principais plataformas, é a entrada final da Trilogia World of Assassination após Hitman 2 de 2018.

Este é um jogo furtivo para um jogador que segue a história de um assassino geneticamente modificado enquanto ele caça os líderes de uma organização secreta que controla tudo no mundo. O último título da série apresenta novos locais como Dubai, Berlim e Chongqing, entre outros, mas os mapas e o progresso de títulos anteriores da franquia também podem ser importados.

Hitman 3 está disponível no Xbox One e Xbox Series S / X.

Death’s Door

Death’s Door é um jogo de ação e aventura deste ano que é frequentemente comparado às séries Legend of Zelda e Dark Souls.

Este é um jogo 3D isométrico onde os jogadores encarnam um corvo trabalhando como ceifeiro, e a principal missão é coletar almas para a Reaping Commission Headquarters, um inferno burocrático, literalmente. Os jogadores podem usar todos os tipos de armas brancas e habilidades mágicas para matar feras e dominar diferentes habilidades. O jogo se passa em um belo mundo para os jogadores explorarem e tem personagens maravilhosamente estranhos para conhecer.

Death’s Door está disponível no Xbox One e Xbox Series S / X.

Psychonauts 2

A tão esperada sequência do Psychonauts de 2015, Psychonauts 2 mostra os jogadores controlando o conhecido personagem Raz enquanto ele sai em uma missão para assumir o controle de um vilão e assassino com poderes psíquicos.

O jogo se passa em um mundo fictício onde os poderes psíquicos são reais devido ao Psitanium, um elemento descoberto por meio de meteoros caídos. O jogo adiciona uma gama de novos personagens além dos que voltaram do primeiro título. Alguns deles incluem Otto Mentallis, o principal inventor que fornece novos equipamentos psíquicos; Compton Boole, pioneiro da telepatia com animais; e Bob Zanotto, personagem que se comunica com as plantas.

Muitos fãs ficaram desapontados com o fato de que, apesar de ter sido indicado para cinco prêmios diferentes no Game Awards deste ano, Psychonauts 2 acabou não ganhando nenhum deles.

Psychonauts 2 está disponível no Xbox One e Xbox Series S / X.

Artigo publicado originalmente em inglês por Carlota Maura no Dot Esports no dia 22 de dezembro.