Os 9 melhores jogos de RV de 2021

De sequências tão esperadas como Lone Echo II a The Climb 2, os jogos de realidade virtual deste ano trouxeram aos fãs horas de entretenimento e alguns títulos únicos em uma miríade de gêneros diferentes.

Os jogos de realidade virtual ainda estão em sua infância em comparação com os consoles de próxima geração que estão trazendo para a mesa. Mas o ecossistema de RV tem crescido constantemente nos últimos anos, oferecendo um nível de jogabilidade envolvente que leva as narrativas a um nível totalmente novo.

Este foi um ano em que os fãs viram remakes de VR de jogos clássicos como Resident Evil 4, entrelaçados com novos conceitos criativos como A Township Tale e o legado interminável de clássicos de VR, como Beat Saber.

Estes são os melhores jogos de RV lançados em 2021.

Mare

Mare é um jogo de aventura e quebra-cabeça em terceira pessoa no qual os jogadores exploram as estranhas terras de Mare, onde se verão envolvidos em uma aventura de resolução de mistérios com seu companheiro. Os jogadores podem explorar uma narrativa de oito capítulos enquanto guiam seu companheiro de IA por paisagens estranhas e procuram por artefatos escondidos para desvendar os segredos de Mare.

Mare já está disponível na loja Oculus.

The Climb 2

A tão esperada sequência de The Climb estava destinada a entrar nesta lista. The Climb 2, como seu antecessor, é uma carta de amor à escalada e permite aos jogadores explorar um novo conjunto de mapas emocionantes com vistas incríveis.

No jogo, os jogadores podem explorar cavernas, escalar os arranha-céus da cidade e encontrar atalhos para o cume. Juntamente com a possibilidade de competir com amigos e chegar ao topo da classificação, The Climb 2 permite que você sinta a tensão de escalar sem cordas e alcançar novas alturas em cada mapa.

Yhe Climb 2 foi lançado em março de 2021 e já está disponível na loja Oculus.

Hyper Dash

Hyper Dash é um jogo de tiro multijogador VR baseado em equipe com vários modos de jogo, como Deathmatch, Playload e Control Point. Os jogadores precisam fazer uso inteligente de avanços, corridas e corrimãos para se mover pela arena. O jogo possui servidores dedicados, bem como um modo offline com bots e chat de voz.

Hyper Dash está disponível no Oculus, Steam e Viveport.

A Township Tale

A Township Tale é um RPG VR de mundo aberto no qual os jogadores podem se juntar a amigos para explorar um mundo cheio de minas, santuários e segredos.

Os jogadores podem reivindicar diferentes funções na cidade, como guerreiros, ferreiros ou artesãos. Cada função tem suas vantagens e desempenha um papel importante em como os jogadores sobem de nível à medida que exploram cavernas, saqueiam tesouros e derrotam monstros.

A Township Tale foi lançado em julho de 2021 e está disponível na loja Oculus.

Eco Solitário II

Lone Echo II é a sequência do jogo de aventura Lone Echo de 2017, desenvolvido pela Ready at Dawn e publicado pela Oculus Studios.

A jogabilidade de Lone Echo II apresenta locomoção de gravidade zero que envolve os jogadores empurrando objetos e usando propulsores e impulsionadores de pulso para melhorar a mobilidade. Resolução de quebra-cabeças e mapas holográficos são apenas alguns dos recursos que o jogo oferece, junto com os jogadores que têm acesso a ferramentas de digitalização e outros objetos do mundo interativos.

Lone Echo II está disponível na loja Oculus.

I Expect You to Die 2

I Expect You To Die 2 é mais uma sequência que 2021 deu aos fãs de RV. Foi lançado pela Schell Games e tem fortes referências a franquias clássicas de espionagem, como James Bond. No jogo, os jogadores assumem o papel de um agente de campo, tendo que completar missões, resolver quebra-cabeças e escapar de situações ruins usando uma variedade de objetos que podem ser encontrados ao redor do mundo.

Assim como seu antecessor, os jogadores em I Expect You To Die 2 irão experimentar seis novas missões e lutar contra uma organização do mal com planos de dominar o mundo.

I Expect You To Die 2 está disponível no PSVR e no Oculus Quest.

Demeo

Demeo é um dos melhores jogos de RV multijogador que vimos este ano. Sobreviver a masmorras infestadas de monstros, completar missões e saquear tesouros são apenas alguns dos recursos que irão imergir os jogadores nesta clássica experiência de RPG de mesa de fantasia.

O jogo permite até quatro jogadores, e cada jogador pode assumir um papel diferente, como o caçador com olhos de águia, o feiticeiro místico ou o assassino mortal.

Demeo foi lançado em maio de 2021 e agora está na loja Oculus.

Resident Evil 4

O remake de Resident Evil 4 VR que temos este ano é absolutamente obrigatório para os fãs de RV e de terror. Os jogadores assumem o papel do agente especial Leon S. Kennedy em uma missão para resgatar a filha do presidente dos EUA, que foi sequestrada por um culto. Explorar o mundo de Resident Evil, enfrentar inimigos desafiadores e descobrir segredos atingem um novo nível neste remake de RV, enquanto os jogadores têm a chance de reviver um dos títulos mais marcantes do horror de sobrevivência.

A versão VR deste jogo apresenta ambientes imersivos, gráficos impressionantes e novas interações com o personagem, que é, claro, adaptado para ser inteiramente em primeira pessoa.

Resident Evil 4 está disponível como um Oculus Quest 2 exclusivo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Carlota Maura no Dot Esports no dia 24 de dezembro.