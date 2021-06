O Windows 11 pode chegar em outubro

O mais recente sistema operacional do Windows pode chegar no final de outubro, se os materiais promocionais da empresa forem verdadeiros.

As dicas foram salpicadas em toda a postagem do blog de anúncio da Microsoft em 24 de junho e seu evento do Windows 11 na sexta-feira, 25 de junho. Por meio da postagem de anúncio, várias imagens mostrando os novos recursos do Windows 11 tiveram suas datas marcadas para 20 de outubro.

Screengrab via Microsoft

Outro exemplo foi uma mensagem de Stevie Bathiche, que lidera o grupo de ciências aplicadas da Microsoft, inofensivamente exibida nas notificações durante a exibição do vídeo. “Animado para transformá-lo em 11… não posso esperar por Outubro”, lê-se na mensagem.

Screengrab via Microsoft

Embora o Microsoft 11 esteja definido para ser uma atualização gratuita para computadores que usam o Windows 10, requisitos de hardware adicionais da empresa podem significar que muitos dispositivos serão deixados para trás. Os requisitos oficiais do sistema para o novo sistema operacional “suportarão oficialmente apenas processadores Intel Core de 8ª geração e mais recentes, ao lado do Apollo Lake e dos processadores Pentium e Celeron mais recentes”, de acordo com um relatório do The Verge.

O Windows 11 ainda não recebeu uma data oficial de lançamento, com apenas um vago “chegando no final deste ano”, de acordo com o post da Microsoft. Além das atualizações para uma interface e experiência redesenhadas, o mais novo sistema operacional Windows está configurado para apresentar integração de aplicativos Android, widgets da barra de tarefas e recursos do Xbox como Auto HDR e DirectStorage para melhorar o desempenho dos jogos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Dexter Tan Guan Hao no Dot Esports no dia 28 de junho.