O progresso do beta de New World será reiniciado no lançamento completo do jogo?

New World, o aguardado MMO da Amazon Games Studios, já entrou em fase de testes beta. Agora, os jogadores têm duas semanas para ir o mais longe possível no novo título. Boa parte das funcionalidades do jogo estará disponível ao longo dos próximos 14 dias.

Mas é importante ter em mente que o progresso que você conseguir no beta fechado de New World não vai contar para o lançamento oficial do jogo. Quando o beta fechado de New World terminar, em 3 de agosto, a Amazon Games Studios vai apagar completamente todos os personagens criados em preparação para o lançamento global.

Ao longo das próximas duas semanas, você poderá participar dos vários modos de jogo de New World, como Expeditions (Expedições) e Outpush Rush (Corrida do Posto Avançado), além de se acostumar com as 11 armas disponíveis no jogo.

Por mais que seus atributos e pontos de maestria se acumulem no beta fechado de New World, eles serão zerados novamente quando o jogo for lançado oficialmente, em 31 de agosto.

Os personagens do beta fechado de New World serão todos apagados quando o período de testes acabar, às 3:59 BRT de 3 de agosto.

Artigo publicado originalmente em inglês por Michael Kelly no Dot Esports no dia 20 de julho.