O Hogwarts Legacy tem um modo multijogador?

Hogwarts Legacy, o aguardado título da Avalanche Software, apresentará um mundo aberto para explorar e segredos para descobrir em um mundo mágico inspirado na série Harry Potter.

O jogo está programado para ser lançado ainda este ano no segundo semestre, e os fãs já se perguntam se podem mergulhar no título com os amigos. Infelizmente para os jogadores, Hogwarts Legacy “é uma experiência para um jogador e não possui jogabilidade online ou cooperativa”, de acordo com o FAQ do jogo. Isso põe fim a todos os recursos multijogador que os fãs podem esperar de um jogo de aventura em mundo aberto.

Sendo um título para um jogador, os fãs devem esperar uma abordagem tradicional para contar histórias. Os jogadores podem desenvolver relacionamentos, pedir favores a alunos de outras casas e até mesmo frequentar aulas como Herbologia e Defesa Contra as Artes das Trevas. Com essa abordagem, os desenvolvedores podem garantir um caminho linear onde cada jogador tenha uma experiência semelhante com poucas circunstâncias divergentes com base em suas escolhas no jogo. Os desenvolvedores também confirmaram que não haverá microtransações no jogo.

O jogo já recebeu alguma atenção dos fãs antes mesmo de seu lançamento. Embora o título seja uma experiência para um jogador, os fãs especularam que o possível sucesso de Hogwarts Legacy pode encorajar os desenvolvedores a trazer recursos multijogador no futuro. Duelar com varinhas ou jogar Quadribol podem ser algumas das áreas a serem exploradas se os desenvolvedores decidirem criar uma estrutura multijogador.

Se não for esse o caso, no entanto, os jogadores terão que se sentar e apreciar o jogo em um modo para um jogador e saborear o Mundo Mágico em um visual vintage de 1800 antes de Harry Potter e seus aliados entrarem em cena.

Artigo publicado originalmente em inglês por Rijit Banerjee no Dot Esports no dia 16 de abril.