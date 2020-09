Novas imagens do PS5 mostram o quão grande é o console

A Comissão Nacional de Comunicações de Taiwan revelou novas imagens que mostram o quão gigantesco é o PlayStation 5.

Um relatório do The Verge explicou que um PS5 chegou à Comissão Nacional de Comunicações de Taiwan, onde várias fotos foram tiradas do novo console. O enorme tamanho do PS5 não é segredo, e a Sony confirmou que o tamanho é necessário para conter o “poder” que o PS5 contém. Mas as novas imagens de perto colocam em perspectiva o tamanho significativo do PS5.

the FCC has published photos of Sony's PS5 console. The images show how big the PS5 truly is. Details here: https://t.co/Fo4fGL51Hl pic.twitter.com/ohJZPEeZkL — Tom Warren (@tomwarren) September 19, 2020

O PS5 tem 39 cm de altura, 26 cm de profundidade e 10,3 cm de largura. O Xbox Series X da Microsoft tem 30 cm de altura, 15 cm de profundidade e 15 cm de largura. Muitos jogadores apreciarão o poder dos novos consoles, mas podem ter dificuldade em encontrar um lugar para colocá-los.

Os jogadores podem colocar o PS5 verticalmente se necessário, mas esta posição tira a estética geral do console. O PS5 e o Xbox Series X provavelmente serão adequados para a maioria dos centros de entretenimento, então os jogadores terão que redecorar ou ser criativos com layouts.

Apesar do grande tamanho do PS5, milhares de jogadores se esforçaram para garantir uma pré-encomenda do novo sistema. Algumas encomendas foram disponibilizadas mais cedo, o que levou outros varejistas a abrirem suas encomendas antes do planejado inicialmente pela Sony. Isso levou a um ambiente caótico de pessoas que tentavam solicitar um novo console sempre que possível. A Sony já se desculpou pelo acidente e confirmou que mais consoles estarão disponíveis ao longo do ano.

O PS5 e o PS5 Digital Edition foram lançados em 12 de novembro e custam R$ 4999,99 e R$ 4.499,00, respectivamente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 20 de setembro.