Nintendo adiciona mais 5 jogos de Mega Drive ao Switch Online

A Nintendo anunciou que cinco novos jogos da biblioteca do SEGA Genesis (Mega Drive) foram adicionados ao Nintendo Switch Online.

Altered Beast, ToeJam & Earl, Dynamite Headdy, Sword of Vermilion e Thunder Force II são os mais novos títulos da lista do Nintendo Switch Online + Pacote Adicional, lançado em outubro, e já estão disponíveis para jogar. Altered Beast é um título clássico que vale a pena conhecer, mesmo que seja só para ouvir a infame narração dizendo “rise from your grave” (“levante-se do seu túmulo”).

5 additional #SEGAGenesis games are now available for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members! Which will you play first?



– Altered Beast

– ToeJam & Earl

– Dynamite Headdy

– Sword of Vermilion

– Thunder Force II pic.twitter.com/MhtISzBN0M — Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 17, 2021

Além dos benefícios básicos da assinatura do Nintendo Switch Online, o Nintendo Switch Online + Pacote Adicional permite jogar uma seleção de clássicos do Nintendo 64 e do Mega Drive. Esses cinco novos jogos entram para uma lista que já tinha mais de 20 clássicos da SEGA e do Nintendo 64 disponíveis para os assinantes, como Paper Mario e Banjo Kazooie, adicionados recentemente.

A assinatura individual com esse pacote adicional custa R$262,99 por 12 meses (equivalente a quase R$22 por mês). Também está disponível uma assinatura familiar, para até sete pessoas, que custa R$421,99. Se você já tiver a assinatura básica do Nintendo Switch Online, pode receber um desconto no Pacote Adicional, que será proporcional a depender do tempo restante na sua assinatura ativa.

Artigo publicado originalmente em inglês por Carlota Maura no Dot Esports no dia 17 de dezembro.