Nickelodeon All-Star Brawl revelará dois novos brawlers durante a transmissão da Gamescom em 26 de agosto

O elenco do Nickelodeon All-Star Brawl deve aumentar em dois no final desta semana, quando um par de novos personagens forem revelados no Future Games Show da Gamescom.

Graças a um teaser trailer compartilhado no YouTube, sabemos que o evento trará algumas novas filmagens do jogo, incluindo a adição de novos membros do elenco. O trailer foi postado antes de ser excluído, mas foi recarregado por um canal não oficial.

A transmissão está marcada para quinta-feira, 26 de agosto, e pode ser assistida nos canais GamesRadar Twitch ou no YouTube.

A lista de personagens em All-Star Brawl vem de uma variedade de títulos Nickolodeon, incluindo Hey Arnold!, Danny Phantom, Bob Esponja Calça Quadrada, Invasor Zim, Os Thornberrys, Teenage Mutant Ninja Turtles, Rugrats, The Loud House, Aaahh!!! Real Monsters e Ren e Stimpy. Aqui está uma lista completa de todos os personagens que foram confirmados para aparecer no jogo.

Não há realmente nenhuma indicação de quais personagens serão revelados dada a enorme lista de personagens aos quais a Nickelodeon tem acesso, embora os fãs estejam antecipando o lançamento dos icônicos Avatares Aang e Korra de O Último Mestre do Ar e A Lenda de Korra, respectivamente.

Nickelodeon All-Star Brawl será lançado no PS5, Xbox Series, Switch, bem como no PC no outono de 2021. Este provavelmente não será o último conjunto de personagens adicionados à lista do jogo, que aumentará para 16 após o Revelação da Gamescom.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 24 de agosto.