NetherRealm Studios diz que não haverá mais DLC de Mortal Kombat 11

A NetherRealm Studios acabou com as especulações da comunidade sobre a próxima onda DLCs de Mortal Kombat 11, anunciando que a empresa está se concentrando em seu próximo projeto e conteúdo adicional não virá para o jogo.

Isso não significa que os desenvolvedores estão abandonando completamente o jogo, mas não haverá mais DLCs, incluindo personagens adicionais, sendo trabalhados para MK11.

NetherRealm is now focusing on its next project and after more than two years of supporting Mortal Kombat 11, DLC for the game, including characters, has come to an end. — Mortal Kombat 11 Ultimate (@MortalKombat) July 2, 2021

Já podíamos prever quando a NRS lançou Mortal Kombat 11 Ultimate, uma versão do jogo que agrupava a maioria das DLCs disponíveis em uma versão aprimorada do jogo em novembro passado. Esta versão apresentava todos os lutadores da DLC do Kombat Pack One, a expansão e personagens de Aftermath, e a DLC do Kombat Pack Two que foi anunciado junto com ele.

Kombat Pack Two, que adicionou John Rambo, Mileena e Rain, foi a peça final de DLC de personagem para o jogo. O Klassic MK Movie Skin Pack foi lançado em novembro passado e acabará sendo o último grande DLC geral.

MK11 foi lançado inicialmente em 2019 e terminará o desenvolvimento com um total de 37 personagens jogáveis, 25 na lista base e 12 personagens de DLC. As únicas atualizações que os jogadores devem esperar são as correções de balanceamento.

A janela de suporte de dois anos não é incomum para a NRS e tem sido usada para a maioria dos jogos do estúdio, incluindo Mortal Kombat X e ambos os jogos Injustice: Gods Between Us. Com base nesse histórico, provavelmente ouviremos sobre o próximo projeto do NRS antes do final do ano, embora nenhum detalhe esteja disponível no momento.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 02 de julho.