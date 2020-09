Microsoft lançará mais de 150 jogos na nuvem via Xbox Game Pass Ultimate

Mais de 150 jogos estarão disponíveis para membros do Xbox Games Pass Ultimate via nuvem sem custo adicional em 22 países a partir de 15 de setembro, a Microsoft anunciou hoje.

Os membros do Game Pass podem jogar em várias plataformas, mesmo sem um Xbox. Os jogadores podem entrar com um telefone ou tablet Android, junto com um controle compatível. O ecossistema completo do Xbox, como salvamentos em nuvem, conquistas e multijogador, estará disponível.

Isso torna mais fácil para os jogadores continuarem seus jogos em diferentes dispositivos também. Agora, você não precisa escolher entre se atrasar para o seu compromisso ou obter mais uma série de Dead Cells. Basta tentar novamente em seu telefone ou tablet.

O Minecraft Dungeons será lançado com controles de toque nativos. A Microsoft disse que sua visão era “fornecer [aos consumidores] a escolha de como e quando jogar”, potencialmente abrindo mais títulos para experiências otimizadas e conveniência adicional.

Novos membros podem se inscrever no Xbox Game Pass Ultimate com uma oferta de R$ 1 no primeiro mês. É um serviço de assinatura que custará R$ 29,00 por mês a partir de então.

A lista inclui títulos internos populares como Grounded, Forza Horizon 4 e Battletoads, com jogos AAA aclamados como The Witcher 3, The Outer Wilds e representantes de jogos independentes, como Hollow Knight e Slay the Spire.

A lista completa de jogos pode ser encontrada aqui.

