Mais de 84 milhões de consoles Nintendo Switch vendidos, 28,8 milhões no ano passado

2020 foi um grande ano para a Nintendo, já que seu console Switch se tornou um item procurado durante a pandemia ao redor do mundo, e o relatório financeiro mais recente da empresa mostra isso claramente.

O relatório financeiro de fim de ano da Nintendo divulgado hoje mostrou que o Switch já vendeu 84,59 milhões de consoles em todo o mundo, com 28,8 milhões sendo vendidos entre 31 de março de 2020 e 2021.

O crescimento massivo que o console teve nos últimos doze meses pode ser atribuído a um aumento na popularidade, pois os jogadores foram forçados a se refugiar durante o auge da pandemia de COVID-19, mas também ao lançamento do popular Animal Crossing: New Horizons em 20 de março do ano passado.

A mais recente adição à franquia Animal Crossing, New Horizons foi um grande sucesso e foi um fator determinante na decisão de muitos jogadores de comprar o console. O jogo também teve um lançamento fenomenal, vendendo mais de 20 milhões de cópias em todo o mundo no ano passado para um total de 32,63 milhões de vendas, tornando-se o jogo Switch mais vendido no ano fiscal de 2020.

Em seu relatório, a Nintendo previu a venda de mais 26,5 milhões de consoles Switch no ano que vem, levando o total geral do console além da marca de 100 milhões. O número projetado é surpreendentemente menor do que as vendas do console de quatro anos nos últimos 12 meses.

Esta poderia ser uma estimativa conservadora devido à escassez de produção, bem como a escassez de semicondutores enfrentada atualmente pelo PlayStation e Xbox. O Switch está no mercado desde 2017, então não seria exagero acreditar que os jogadores estão optando por consoles da próxima geração.

Há rumores de que a Nintendo está planejando um lançamento para seu console Switch atualizado, apresentando uma nova tela e hardware mais poderoso no próximo ano. Com o lançamento de um novo modelo, as vendas reais podem ultrapassar as estimativas da empresa de tecnologia, e finalmente destronar o Wii como o console mais vendido da Nintendo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 06 de maio.