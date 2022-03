Quem quiser jogar com amigos está com sorte.

A Nintendo lançou seu novo jogo plataforma em 3D, Kirby and the Forgotten Land, o primeiro nesse estilo para a bolinha rosa. Esse lançamento é um típico jogo de plataforma, com vários inimigos a derrotar e desafios a resolver, algo que os fãs da Nintendo podem se lembrar de Mario Odyssey e outros títulos de aventura parecidos.

Jogos parecidos com ele têm a opção de sair em aventuras com os amigos, então você pode estar se perguntando se Kirby funciona do mesmo jeito. Felizmente, quem queria essa opção está com sorte.

Kirby and the Forgotten Land tem multijogador?

Captura de tela via Nintendo

Sim! Kirby and the Forgotten Land é um jogo multijogador, mas ele só está disponível em modo cooperativo local. Isso significa que não será possível se conectar com os amigos de forma online de jeito nenhum, mas, para fãs mais antigos de Kirby, não deve ser um grande choque.

Já que o jogador dirige para onde a câmera aparecer em Kirby and the Forgotten Land, é preciso que o cooperativo seja local. Nesse modo, um segundo personagem aparece ao lado do jogador principal para ajudá-lo em suas aventuras.

O estilo de multijogador desse jogo é extremamente simples e você pode ver como começar a jogar no modo cooperativo.

Embora seja possível usar o cooperativo para avançar no jogo, se você quiser a experiência mais desafiadora que existir, recomendamos jogar solo. Ter dois jogadores ajudando pode facilitar muito certas partes do jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 24 de março.