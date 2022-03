Kirby and the Forgotten Land foi lançado, e os jogadores agora podem levar sua bola rosa favorita em uma viagem por uma civilização perdida conhecida como Forgotten Land. No título, os jogadores podem encontrar novos amigos e tarefas ao longo de sua jornada.

Um jogo que conquistou os corações dos fãs de Kirby, Kirby and the Forgotten Land foi elogiado por sua vasta jogabilidade e histórias intrincadas. É natural que os jogadores queiram compartilhar a experiência com um amigo, e uma das maiores questões em torno do jogo é se eles podem jogar Kirby and the Forgotten Land online.

Kirby and the Forgotten Land tem jogo cooperativo online?

Captura de tela via Nintendo

Infelizmente para os jogadores que desejam jogar Kirby and the Forgotten Land com um amigo distante, o jogo cooperativo online não é um recurso do jogo. No entanto, se você tiver um amigo ou membro da família por perto, poderá compartilhar essa jornada com eles por meio do jogo cooperativo local após concluir a introdução do jogo.

Embora o jogo não possua um sistema cooperativo online, a jornada pela mais nova jornada da franquia Kirby ainda pode apresentar uma experiência divertida para os jogadores que desejam explorar a Forgotten Land.

Kirby and the Forgotten Land foi lançado em 26 de março de 2022 para o Nintendo Switch e produzido como parte do 30º aniversário de Kirby. Se você está mergulhando no jogo, confira nosso guia sobre como encontrar todos os diferentes códigos de presentes disponíveis em Kirby and the Forgotten Land para pegar itens secretos escondidos durante sua jornada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Sage Datuin no Dot Esports no dia 26 de março.