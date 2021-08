Hades, F1 2020 e outros jogos chegam ao Xbox Game Pass em agosto

Vários novos jogos serão adicionados ao Xbox Game Pass em agosto, incluindo títulos populares como Hades, F1 2020 e Dirt 4, segundo a Microsoft.

Com o Xbox Game Pass, os jogadores têm acesso a um catálogo rotativo de jogos, incluindo alguns dos mais populares. Curse of the Dead Gods, Dodgeball Academia, Katamari Damacy Reroll, Lumines Remastered, Skate, Skate 3 e Starmancer serão os primeiros liberados no mês, nesta quinta-feira, 5 de agosto. Art of Rally será adicionado ao Xbox Game Pass em 12 de agosto, enquanto o premiado título independente Hades entra para a lista em 13 de agosto.

Coming soon to Game Pass



August 5

– Curse of the Dead Gods

– Dodgeball Academia

– Katamari Damacy Reroll

– Lumines Remastered

– Skate

– Skate 3

– Starmancer



August 12

– Art of Rally



August 13

– Hades



Check the image for platformshttps://t.co/3mQJe5EAIr pic.twitter.com/Wabo7wi3Zx — Nibel (@Nibellion) August 3, 2021

Hades ficará disponível para Xbox, PC e na nuvem. Outros títulos como Art of Rally, Dodgeball Academia e Curse of the Dead Gods também ficarão disponíveis para os três.

A lista das novidades de agosto inclui ainda vários títulos de corrida, que fazem parte do serviço EA Play. Usuários Xbox Game Pass Ultimate poderão jogar Dirt 4, Dirt Rally, Dirt Rally 2.0, F1 2020 e Grid no console a partir de 10 de agosto.

Além disso, o famoso jogo de ação Grand Theft Auto V não fará mais parte do Xbox Game Pass a partir de 8 de agosto. O jogo da Rockstar Games estava disponível para console e na nuvem desde abril. Ape Out, Crossing Souls, Darksiders Genesis, Don’t Starve, Final Fantasy VII e Train Sim World 2020 deixarão o serviço em 15 de agosto.

O Xbox Game Pass é uma ótima opção para quem está buscando novos jogos sem precisar pagar o preço cheio por eles. Os jogos disponíveis sempre mudam, então lembre-se de aproveitá-los enquanto estiverem disponíveis. Se quiser garantir um jogo que esteja saindo do catálogo do serviço, como GTA V, a Microsoft oferece um desconto de até 20% para os membros na hora de adquirir esses títulos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Leonardo Biazzi no Dot Esports no dia 03 de agosto.