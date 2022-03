Google supostamente deve delinear um plano para trazer jogos do Windows para o Stadia em 15 de março

Isso pode mudar a trajetória do Stadia se for bem-sucedido.

Os jogos do Windows podem estar chegando ao serviço de jogos em nuvem do Google, Stadia.

Uma solução para rodar jogos do Windows no Stadia pode estar em vigor. Marcin Undak, chefe da equipe da plataforma de portabilidade do Stadia, vai se aprofundar em como o Google planeja executar a tecnologia interna para rodar jogos do Windows em seu novo serviço de jogos. O Google planeja fazer isso por meio de um emulador do Windows para Linux, no qual o Stadia roda, e será revelado no Google for Games Developer Summit em 15 de março, de acordo com The Verge.

Esta não seria a primeira vez que isso foi feito. A Valve fez tentativas semelhantes para permitir que máquinas Linux executassem jogos do Windows no Steam Deck. Mas permitir que o Linux execute jogos do Windows é uma tarefa difícil, já que a maioria dos jogos são desenvolvidos para serem jogados em um PC com Windows e os principais editores de console, Nintendo, Sony e Microsoft.

Se o emulador for capaz de executar jogos do Windows no Stadia, isso pode se tornar o grande avanço que o Stadia precisa para implementar mais jogos no serviço no futuro.

Stadia é um serviço de jogos em nuvem que foi desenvolvido pelo Google e lançado em 19 de novembro de 2019. Mas desde seu lançamento, o Stadia teve um desempenho inferior e surgiram especulações sobre o plano do Google de abandonar o projeto.

Ainda assim, o Google continua trabalhando no Stadia e revelou que colocará mais foco na tecnologia de nuvem e parcerias em 1º de fevereiro. E esse novo relatório sobre os jogos do Windows pode ser a maneira do Google de informar ao público que seu compromisso com o Stadia permanecerá forte em 2022.

Artigo publicado originalmente em inglês por Sage Datuin no Dot Esports no dia 11 de março.