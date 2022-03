F-Zero X chega em breve ao Nintendo Switch Online + Pacote Adicional

A Nintendo continua incrementando o catálogo do Nintendo Switch Online + Pacote Adicional e mais uma novidade chega nesta semana. Os assinantes do serviço poderão aproveitar o clássico de Nintendo 64 F-Zero X no Nintendo Switch a partir de sexta-feira, 11 de março.

F-Zero X é um dos títulos mais icônicos do Nintendo 64 e agora está mais bonito que nunca no hardware do Switch. Nesse jogo de corrida futurista, você assume o papel do Captain Falcon e de outros corredores espaciais, seja solo ou em até quatro jogadores.

Com o Nintendo Switch, finalmente é possível jogar esse título online. Para ter acesso ao jogo e ao resto do catálogo dos consoles virtuais, você precisa do Nintendo Switch Online + Pacote Adicional. Com ele, além do NES e do SNES, você tem acesso aos consoles virtuais Nintendo 64 e SEGA Genesis (Mega Drive) e alguns títulos de cada um.

O Nintendo 64 tem muitos jogos clássicos disponíveis, incluindo o recém-adicionado The Legend of Zelda: Majora’s Mask e outros sucessos como Banjo-Kazooie. Se estiver ansioso pelo F-Zero X, ele chega ao Nintendo Switch Online em 11 de março.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 08 de março.