Elden Ring tem multijogador multiplataforma?

Elden Ring, um dos RPGs mais aguardados do ano, lança oficialmente em 25 de fevereiro para várias plataformas.

Você pode jogar no PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Com tantas opções de plataformas, alguns jogadores ficaram na dúvida se o modo multijogador tem opções multiplataforma para jogar com os amigos de plataformas diferentes.

Mas esse não é o caso. Elden Ring não tem suporte completo a multijogador multiplataforma, o que significa que, se você estiver no PC, não será possível jogar com amigos do Xbox ou PlayStation. Essa opção ainda pode ser implementada no futuro, caso a Bandai Namco sinta que é do interesse de muitos jogadores.

Não é o ideal, mas existe a possibilidade de jogar, por exemplo, Elden Ring no PlayStation 5 com seus amigos que têm PlayStation 4. O jogo tem suporte completo entre gerações, tanto para Xbox quanto para PlayStation, mas só para a mesma linha de consoles.

Então, se você só puder comprar Elden Ring em uma plataforma e tiver interesse no multijogador, é melhor escolher a que mais amigos seus puderem jogar. O jogo também tem uma atualização gratuita de geração, o que significa que, se você começar a jogar no Xbox One, por exemplo, e adquirir um Xbox Series X/S no futuro, terá acesso gratuito ao jogo no novo console, desde que seja da mesma família.

Artigo publicado originalmente em inglês por Leonardo Biazzi no Dot Esports no dia 24 de fevereiro.