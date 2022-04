Dicas de Wordle: palavras de 5 letras terminadas em ‘CE’

Wordle é um jogo de quebra-cabeça complicado que pode dar trabalho aos jogadores para encontrar novas palavras antes de ficarem sem tentativas.

Procurar dicas online é uma boa maneira de seguir em frente se você estiver sem soluções criativas e também uma ótima ferramenta para ampliar seu vocabulário para os seguintes jogos. Os jogadores que tentaram resolver o Wordle nº 299 em 14 de abril podem ter ficado presos com um C e E verde no final da palavra.

Se você está tendo dificuldade em pensar no que tentar em seguida, use esta lista de palavras de cinco letras que terminam em CE para ter novas ideias e inspiração.

Amice

Apace

Brace

Bunce

Dance

Douce

Dunce

Farce

Fence

Force

Glace

Grace

Hance

Hence

Juice

Lance

Mince

Niece

Ounce

Peace

Pence

Piece

Place

Price

Sauce

Since

Slice

Space

Trace

Trice

Truce

Twice

Voice

Wince

Você pode ou não ter ouvido falar de algumas das palavras desta lista. Tente começar com aquelas que você conhece.

Outra boa dica é dar uma olhada em todas as vogais que puder. Isso torna mais fácil pensar em novas palavras para tentar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Camila Negreira no Dot Esports no dia 14 de abril.