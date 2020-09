Confira as caixas do PS5

A pré-venda das duas edições do PS5 está no ar e, com ela, as artes das caixas.

Com a pré-venda do PS5 no ar, já podemos ver as caixas das duas versões do console da próxima geração.

A arte da caixa da da edição padrão do PS5 tem design branco simples e mostra toda a beleza do console e do novo controle DualSense. Todos os logos técnicos estão lá, incluindo a nova funcionalidade de 8K, além de 4K e HDMI. Ao fundo, você vê os ícones dos botões já conhecidos do console: quadrado, triângulo, X e bolinha. Fora isso, não há muitos detalhes.

A caixa da edição digital mostra o console, o controle e os logos, como a outra versão. A maior diferença é o fundo preto da edição digital, em contraste com o branco. Os ícones dos botões também aparecem ao fundo e combinam com o design. Outra grande diferença entre os dois é que no canto superior direito da edição digital há um aviso e lembrete de que o modelo não tem leitor de discos.

Fora o fato de uma delas não ter um leitor de discos, as duas edições do PS5 são iguais em termos de hardware, incluindo um SSD de 825GB e processador 8x Zen 2 Core 3.5GHz. Se um leitor de discos não for necessário para você, talvez valha a pena adquirir a versão digital do PS5, que custará 500 reais a menos.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 17 de setembro.