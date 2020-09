PlayStation 5 será lançado em 19 de novembro e terá duas faixas de preço

A próxima geração do PlayStation começa em breve. O PlayStation 5 será lançado em 12 de novembro nos EUA, Japão, Canadá, México, Austrália, Nova Zelândia e Coreia do Sul, e em 19 de novembro no Brasil e no resto do mundo. A Sony anunciou as datas e valores em uma transmissão ao vivo hoje.

A edição digital do PS5, que não terá leitor de disco, será lançada junto com a versão regular do console, com preço de 399 dólares, enquanto a versão regular custará 499 dólares. Além do leitor de discos e Blu-Ray, não há grande diferença entre os dois modelos.

Apesar de a data de lançamento para o Brasil ter sido confirmada, as contas brasileiras da Sony e do PlayStation ainda não revelaram os valores locais dos consoles.

Os fãs e jogadores de todo o mundo esperaram ansiosamente pelas novidades do lançamento do PS5 desde a primeira vez em que ele foi mostrado, em junho.

A Sony está cumprindo sua promessa de lançar o novo console perto das festas de fim de ano de 2020. A pré-venda do console, além de alguns acessórios e jogos, estará no ar em alguns lugares a partir de amanhã.

PS5 pre-orders will be available starting as early as tomorrow at select retailers. — PlayStation (@PlayStation) September 16, 2020

A título de comparação, o Xbox Series X também custará 499 dólares no lançamento, enquanto o Series S vai custar 299, e os dois serão lançados em 10 de novembro. Nas gerações anteriores, o PlayStation 4 foi lançado por 399 dólares e o PlayStation 3, por 599 dólares.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 16 de setembro.