O lançamento de Diablo 2: Resurrected tem sido instável, com jogadores relatando problemas ao criar lobbies e ter seus personagens temporariamente excluídos. Portanto, ficar de olho no status do servidor da Blizzard é uma boa ideia.

Os jogadores de D2R expulsos dos lobbies podem estar vendo um erro pop-up alegando “ocorreu um problema durante a comunicação com os servidores do jogo”. Embora possa ser solicitado que você verifique sua conexão com a Internet, o problema parece estar na extremidade da Blizzard.

Veja como verificar o Status do servidor de Diablo 2: Resurrected.

A maneira mais simples de verificar se há um problema com os servidores de D2R é por meio do inicializador da Battle.net. A Blizzard provavelmente fornecerá uma atualização sobre o status do servidor. No momento, uma mensagem diz que os desenvolvedores estão “investigando problemas que impedem alguns jogadores de ver personagens existentes ou de criar novos personagens”.

Se a Blizzard não atualizou o inicializador e você não consegue entrar em um lobby, Downdetector oferece status em tempo real e informações de interrupção em uma infinidade de títulos. A página de Diablo do Downdetector mostra um grande aumento nas interrupções relatadas começando por volta das 12h30, 30 minutos após o lançamento da versão remasterizada. Os fãs também podem dar uma olhada na página da Battle.net do Downdetector para mais informações.

Os fãs também podem visitar os Twitters de Suporte ao Cliente de Diablo e da Blizzard para obter atualizações.

