Como usar teclado e mouse no Xbox Series X ou S

Os controles são componentes universais dos consoles.

Eles são mais convenientes e levemente mais confortáveis que a combinação de mouse e teclado. Considerando que os consoles costumam ser mais associados a sentar e relaxar na hora de jogar, é um desafio para o mouse e o teclado se quiserem substituí-los.

No caso, é um desafio se você não estiver enfrentando problemas com os controles de câmera nos jogos de tiro em primeira pessoa (FPS) ou se não estiver usando o console como um centro de entretenimento. Apesar de a maior parte dos FPS ter design e compatibilidade perfeitos para controles, se você jogar há muito tempo no PC pode ter grandes dificuldades para se adaptar. O próprio funcionamento do movimento no controle dificulta nessa transição. Alguns conseguem se virar se treinarem o suficiente, mas é compreensível se talvez você quiser pular essa parte da adaptação e só aproveitar o jogo como se estivesse no PC.

Como usar mouse e teclado nos Xbox Series X e S?

A resposta curta é que é só conectá-los. O Xbox One chegou tarde no que se refere a suporte para mouse e teclado, mas a Microsoft não pretende cometer o mesmo erro outra vez. Tanto o Xbox Series X quanto o S têm suporte para entradas de mouse e teclado. Isso significa que seu sistema deve reconhecer seus periféricos assim que forem conectados ao console.

Às vezes pode não funcionar de primeira, e seu sistema pode precisar de alguns segundos a mais para reconhecê-los. Se seu mouse e seu teclado não estiverem funcionando depois de aproximadamente um minuto, tente usar outras portas.

Posso usar mouse e teclado sem fio no Xbox Series X e S?

Captura de tela via Logitech

Os transmissores USB que são usados com mouse e teclado sem fio cuidam de toda a comunicação necessária entre seus periféricos e seu console. Isso significa que quase todo teclado ou mouse sem fio funciona com o Xbox Series X e S.

No entanto, se os dois dispositivos usarem o mesmo transmissor, o que é comum se forem um conjunto, pode haver alguns problemas. A qualidade do transmissor costuma ser o fator decisivo. É lógico que os de marcas gamer mais conhecidas, como Razer, não enfrentarão problemas, mas com as marcas mais baratas depende da sorte.

Há alguma desvantagem de usar mouse e teclado no Xbox Series X ou S?

Conectar um teclado e um mouse no seu console pode facilitar muito a vida. Você poderá digitar e pesquisar mais rapidamente e a navegação pelo menu será mais tranquila. Caso o Xbox Series X ou S seja a sua transição dos PCs para os consoles, será mais fácil se adaptar aos jogos FPS, mas você não estará enfrentando os jogadores de consoles.

Você poderá jogar como sempre jogou, mas quase todos os jogos de tiro do Xbox são capazes de detectar que você está usando teclado e mouse em vez do controle. A partir daí, os jogos separam você dos jogadores de console e colocam você em partidas de PC.

Apesar de as especificações do seu console serem melhores que as da maioria dos PCs do mercado, você ficará levemente em desvantagem em relação aos jogadores que puderem atingir os 240 frames por segundo. Esse alto número de frames possibilita o uso de monitores de atualização rápida no PC, o que faz com que eles possam ver as coisas alguns milissegundos antes.

Se quiser evitar cair com jogadores de PC e ainda assim usar teclado e mouse no seu console, recomendamos pesquisar como o seu jogo favorito divide as filas.

O que acontece com meus atalhos do controle se eu mudar para teclado e mouse, e vice-versa?

Nada acontece com seus atalhos do controle. Muitos jogos e o próprio Xbox armazenam esses atalhos no seu dispositivo ou na nuvem, e eles estarão sempre à sua espera caso decida voltar a usar o controle.

O mesmo se aplica aos atalhos do teclado. Os jogos usarão automaticamente os atalhos padrão de mouse e teclado para você, mas as suas personalizações serão salvas. Você também poderá usar as mesmas configurações toda vez que conectar seu mouse e teclado.

O que são adaptadores de mouse e teclado? Posso usá-los para jogar no Xbox Series X/S com mouse e teclado?

Os adaptadores de mouse e teclado têm péssima reputação na comunidade do Xbox. Isso acontece principalmente porque esses adaptadores permitem evitar jogar contra os jogadores de PC, mesmo usando teclado e mouse. Isso acontece porque os transmissores usam suas entradas de teclado e mouse e as replicam emulando um controle, o que significa que seu console ainda acredita estar recebendo comandos de um controle.

É certamente uma vantagem injusta, dependendo da forma que você decidir usá-lo, mas ele também permite que você use mouse e teclado em jogos que só têm suporte para controle.

Não faz mal nenhum, desde que você não use para se aproveitar de jogos online, e pode ser positivo se você se achar muito ruim no jogo que está jogando. Os transmissores também permitem que você use conjuntos de mouse e teclado que o seu console não detectar. Pode ser que seus periféricos sejam muito antigos para o sistema mais recente, mas esse tipo de adaptador já existe há três gerações do Xbox e tem suporte a quase todos os tipos de entrada.

A maior parte dos adaptadores já vem com seu próprio software para computadores e dispositivos móveis. Você pode usar esses apps para personalizar seus atalhos do teclado. Lembre-se: nesse caso as configurações que você receber não serão as dos desenvolvedores do jogo, mas da comunidade ou do fabricante do adaptador. Apesar de serem personalizados, os atalhos fazem um ótimo trabalho na hora de replicar a experiência do PC.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 10 de novembro.