Como se inscrever para o beta de Hyper Scape

A Ubisoft estaria entrando no mundo dos battle royales com Hyper Scape, um jogo de tiro acelerado em primeira pessoa que se passa em um mundo virtual.

Os fãs já encontraram o site da Prisma Dimensions, que traz mais informações sobre a história de origem do jogo e diz que mais será revelado em 2 de julho. O site também permite que você se inscreva para ter acesso ao beta aberto do jogo, que começaria em 12 de julho.

Saiba como se inscrever para ter a chance de receber acesso ao Beta fechado de Hyper Scape.

Escolha sua plataforma

No final da página do site da Prisma Dimensions, há um botão de inscrição que leva à página de Login da Ubisoft. Você pode fazer login com a conta da Ubisoft, Facebook, Microsoft, Twitch ou Sony. Ao fazer login, terá a opção de adicionar um número de telefone para reforçar a segurança. Selecionando essa opção, você recebe um código de seis dígitos no celular e deve inseri-lo no login.

Verifique seu email

Quando tiver acessado uma das contas, um email será enviado ao endereço de email associado a ela. Você precisa abrir esse email e verificar sua conta para completar o registro. Quando terminar, vai aparecer uma mensagem confirmando o registro e outro email será enviado.

Acesso ao Beta

Ao se inscrever no site da Prisma Dimensions, você tem a chance de ser um dos primeiros jogadores a experimentar Hyper Scape. Isso não garante, porém, sua vaga no beta, então tenha isso em mente.

Mais notícias sobre o beta e Hyper Scape em si serão reveladas a partir de hoje, 2 de junho, assim como informações mais precisas de como garantir sua vaga no beta.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 29 de junho.