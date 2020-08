Hyper Scape, o novo battle royale da Ubisoft, foi lançado oficialmente em 11 de agosto.

Aqueles que usam PC já puderam aproveitar o jogo desde 12 de julho, mas o lançamento oficial também levou o título ao Xbox One e ao PlayStation 4. A desenvolvedora também confirmou que o suporte para jogo em multiplataforma está no futuro de Hyper Scape, mas os erros que o servidor enfrentou no período de lançamento precisaram ser priorizados.

É compreensível que, no período de lançamento, haja erros que impeçam alguns jogadores de iniciarem partidas, mas o longo período beta de Hyper Scape deveria ter ajudado a Ubisoft a aparar essas arestas antes do lançamento completo.

O erro de conexão que parece mais comum entre os jogadores é o erro “orchid-co22”, que costuma aparecer ao tentar entrar em uma nova partida. O erro faz com que o jogador seja expulso dos jogos em que entra, em vez de continuar esperando.

Como resolver o erro “orchid-co22” de Hyper Scape?

Imagem via Ubisoft

Apesar de a causa do erro ser, quase sempre, um erro no servidor, há algumas medidas que você pode tomar para tentar solucionar e jogar.

Se o erro começar a aparecer ao procurar uma partida, saia imediatamente da sala do jogo. Tente entrar novamente, o que reinicia sua conexão com o servidor em questão. Você também pode sair completamente do jogo e aguardar alguns minutos antes de tentar entrar em uma nova partida, o que aumenta as suas chances de evitar um servidor com erros.

O segundo caso mais comum que faz com que apareça a mensagem de erro “orchid-co22” é quando a Ubisoft lança uma nova atualização e os jogadores que já estavam conectados tentam entrar em novas partidas. Já que o servidor também foi atualizado, você precisa fechar o jogo completamente e conferir se há uma nova atualização esperando. Se houver uma, é só instalar e isso pode resolver o erro.

Recomendamos reiniciar o roteador durante esses processos também, como medida adicional. Ao fazer isso, você garante que não há um erro de conexão do seu lado e inicia uma nova conexão com os servidores de Hyper Scape.

Fique de olho na conta oficial de Hyper Scape no Twitter, já que novidades sobre o jogo são publicadas por lá, incluindo erros no servidor. Se houver alguma novidade sobre erros globais no servidor, as chances de uma das medidas acima funcionar para resolver o seu problema será reduzida, já que cabe à própria Ubisoft corrigir o erro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 12 de agosto.