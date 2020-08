Hyper Scape tem compatibilidade entre as plataformas?

A aposta da Ubisoft no gênero battle royale, Hyper Scape, ficou disponível gratuitamente para PC em meados de julho. Sua semelhança com jogos de tiro em arena e suas mecânicas únicas, como sistema de votação, foram seu diferencial em relação a outros battle royales populares.

A integração do jogo com a extensão CrownCast da Ubisoft na Twitch permite que os espectadores votem em eventos dentro da partida que podem alterar seu curso. Os eventos podem reduzir a gravidade para os jogadores, permitir que eles pulem várias vezes ou conceder munição ilimitada. Eles aumentam a variedade de cada partida e garantem que cada rodada de Hyper Scape seja ao menos um pouquinho diferente da anterior.

Apesar de haver rumores de que Hyper Scape seria lançado com suporte entre as plataformas, os planos acabaram sendo adiados, porque a Ubisoft resolveu esperar o lançamento do jogo nos consoles. Hyper Scape ficou disponível digitalmente nas lojas do PlayStation e da Microsoft Store em 11 de agosto.

Além de marcar a disponibilidade do jogo para mais plataformas, o lançamento também marcou o início da primeira temporada de Hyper Scape. A temporada inclui novas armas, uma ferramenta de denúncia, eventos para votar na CrownCast e novidades à história.

Hyper Scape tem jogo em multiplataforma?

Imagem via Ubisoft

Todo jogador tem aquele um amigo que joga em uma plataforma totalmente diferente de todo o resto do grupo.

Apesar de Hyper Scape já ter sido lançado para PS4 e Xbox One, a Ubisoft ainda não liberou a opção de jogar com amigos de outras plataformas. Não significa, porém, que nunca vai acontecer.

A publicação da Ubisoft no blog, que também saiu no lançamento para consoles, diz que o jogo em multiplataforma sairia “mais adiante”. A Ubisoft não comentou uma data específica, mas mencionou que a compatibilidade entre as plataformas seria uma escolha do jogador quando chegasse. Isso significa que você terá a opção de desabilitar a ferramenta, e não precisa jogar com alguém de PC se estiver em seu console, por exemplo.

Enquanto a opção ainda está sendo finalizada, a Ubisoft já ativou a chamada progressão multiplataforma para a primeira temporada de Hyper Scape. Até o lançamento inevitável do jogo em multiplataforma, você pode alternar entre console e PC retomando de onde parou, sem perder seu progresso.

O artigo será atualizado à medida que mais informações sobre o suporte entre plataformas de Hyper Scape, como uma possível data de lançamento, forem disponibilizadas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 12 de agosto.