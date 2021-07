Como pré-encomendar o modelo Nintendo Switch OLED

A Nintendo anunciou sua última versão do Nintendo Switch, o modelo OLED, que será lançado em 8 de outubro deste ano por US $ 349,99.

O novo modelo é comparável em tamanho ao Switch tradicional, mas em vez disso tem uma tela OLED um pouco maior e um suporte ajustável amplo para o modo de mesa. O modelo OLED terá duas opções de cores na inicialização. Uma preta com um conjunto branco de Joy-Con. A outra será preta com Joy-Con em vermelho neon e azul.

Um lançamento da Nintendo indicou que os pedidos antecipados do novo modelo OLED Switch virão diretamente dos varejistas. No passado, as encomendas estavam disponíveis em varejistas como Amazon, Walmart, Costco, Target, Best Buy e GameStop.

Embora essas encomendas ainda não estejam listadas em nenhum dos sites dos varejistas, elas provavelmente virão em breve, então é melhor verificar periodicamente esses varejistas para obter informações sobre a pré-venda.

O artigo original será atualizado à medida que os varejistas anunciarem a disponibilidade do modelo Nintendo Switch OLED.

Artigo publicado originalmente em inglês por Max Miceli no Dot Esports no dia 06 de julho.