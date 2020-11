Como obter jogos baratos no Xbox Series X e S

Você terá mais jogos do que você pode imaginar.

O jogo é um hobby relativamente barato quando considerando outros esportes pesados ​​de equipamento. Mesmo que você não precise fazer um orçamento para comprar jogos, todo mundo gosta de jogos grátis ou mais baratos.

Este artigo abordará três métodos que mostrarão como você pode continuar expandindo sua biblioteca. Embora esses jogos não sejam tecnicamente gratuitos, já que todas as opções têm uma barreira de entrada, considerando os preços de varejo dos jogos que receberá, você estará nadando em pechinchas.

Veja como você pode obter jogos baratos no Xbox Series X e S.

Torne-se um assinante do Xbox Game Pass

Imagem via Microsoft

A assinatura do console para o Xbox Game Pass custa R$ 29,99. Depois de se registrar no serviço, você obtém acesso instantâneo a uma enorme biblioteca de jogos com mais de 100 jogos.

A Microsoft apresenta constantemente novos jogos para o serviço de assinatura, o que significa que é improvável que você fique sem jogos para jogar. Os títulos do Xbox Game Studio também estão disponíveis para proprietários de Xbox Game Pass no dia do lançamento.

Se você também possui um PC, pode ir all-in com o Xbox Ultimate Game Pass, que também inclui a versão do serviço para PC. Você terá duas bibliotecas de jogos separadas, tanto no PC quanto no Xbox Series X / S.

O pacote Ultimate também inclui uma assinatura Gold no acordo, que é obrigatório para jogar online com seus amigos. Obter a versão Ultimate do acordo também significa que você terá mais jogos grátis, já que a Microsoft continua adicionando jogos para usuários de PC e jogadores de console.

A partir da temporada de férias de 2020, a Microsoft também incluirá uma assinatura do EA Play com o Xbox Ultimate Game Pass, aumentando ainda mais o valor do negócio. Por R$ 44,99, você terá acesso a uma gigantesca biblioteca de jogos que inclui títulos para PC e console e todos os benefícios do EA Play.

Como qualquer outro serviço de assinatura, o EA Play também adiciona novos jogos ao serviço, aumentando para duas o número de fontes com as quais você receberá jogos gratuitos. O Xbox Ultimate Game Pass é atualmente o melhor negócio para os jogadores do Xbox que desejam aumentar sua biblioteca de jogos.

Considere outros serviços de assinatura

Se os títulos do Xbox Game Pass não o empolgam, sempre há outros serviços de assinatura com suas próprias bibliotecas épicas. Você pode só assinar o EA Play para ter acesso total aos jogos da EA com mais por vir.

Ubisoft + está atualmente disponível apenas para PC, mas os desenvolvedores estão procurando torná-lo disponível em mais plataformas.

Trocar jogos

Este método não será viável para proprietários de Xbox Series S, pois é impossível trocar jogos digitais. A troca de jogos é o método mais antigo de obter jogos “grátis”. Depois de terminar uma cópia física de um jogo, de repente ele se transforma em uma peça de coleção. Embora não haja nada de errado em armazenar seus jogos antigos como conquistas, você também pode usá-los para trocar e jogar mais títulos no processo.

Se você tem uma rede de amigos jogadores, pode criar um plano e fazer com que cada um deles compre títulos diferentes que todos gostariam de jogar, incluindo você. Depois que todos completarem seus jogos, vocês podem negociar uns com os outros e manter o ciclo em andamento.

Mesmo as lojas de jogos permitem que os jogadores tragam seus jogos antigos para oferecer ofertas difíceis de passar sobre o próximo título ou aceitar negociações um-para-um em que você deixa o jogo antigo e escolhe um novo.

Esse método também não é totalmente gratuito, mas deve economizar uma boa quantia de dinheiro no longo prazo. Você também pode participar de comunidades de jogos locais ao seu redor para obter mais opções de negociação.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 10 de novembro.