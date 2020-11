Como melhorar o Wi-Fi no PS5

Começando com o PS2, os consoles da Sony lentamente começaram a se tornar compatíveis online. Isso significava que seu melhor amigo não precisava ficar em sua casa para brincar juntos na tela dividida.

Hoje em dia, você pode facilmente convidar seus amigos para uma sala virtual em seu PS5 e começar a jogar o jogo de sua escolha. Sua experiência varia de acordo com a qualidade da rede, e uma experiência ruim pode torná-la insuportável.

A maioria dos jogadores opta por conectar seus PS5s a seus roteadores por meio de wi-fi. Embora seja uma solução conveniente, a qualidade da sua rede dependerá da distância entre o console e o roteador e a espessura das paredes. Se você está lutando para se manter conectado aos jogos ou experimentando velocidades de download lentas, talvez seja hora de aumentar a qualidade do seu Wi-Fi e da conexão.

Aqui está tudo o que você pode fazer para ter uma melhor experiência de jogo em seu PS5 com uma conexão melhor.

Altere o DNS do seu PS5

De modo geral, mesmo se você não estiver usando um servidor DNS, estará usando o DNS padrão do seu provedor de serviços de Internet (DNS). Embora a maioria deles funcione bem, alguns servidores DNS podem ter um tempo de resposta inicial mais lento em comparação com os mais disponíveis comercialmente.

Isso pode fazer com que sua conexão seja prejudicada e você poderá enfrentar velocidades de download lentas e problemas de conectividade. Embora você sempre possa ligar para seu ISP sobre sua situação, alterar seu DNS sempre será uma solução mais rápida.

Para alterar seu DNS no PS5, você precisará:

Navegue até Configurações.

Escolha Rede e selecione Configurar conexão com a Internet.

Uma vez dentro, escolha seu método de conexão preferido e escolha Configurações avançadas.

Altere as configurações de DNS para manual e ajuste os servidores DNS primário e secundário de acordo com sua preferência. Dois dos servidores DNS mais preferidos pertencem à CloudFlare e ao Google. Para CloudFlare, você precisará inserir “1.1.1.1” sem as aspas para o seu DNS primário e “1.0.0.1” para o seu endereço DNS secundário. Você pode experimentar o DNS do Google digitando “8.8.8.8” para sua configuração primária e “8.8.4.4” para o DNS secundário.



Experimente o encaminhamento de porta

Embora esse método possa ser relativamente avançado se você não souber como lidar com a interface do roteador, ele pode produzir os resultados mais rápidos quando se trata de aumentar a qualidade da conexão. O encaminhamento de porta é um processo que permite aos usuários personalizar a maneira como seus consoles enviam e recebem pacotes dos servidores de um jogo ou da Internet.

Em qualquer caso em que o caminho de conexão configurado pelo seu ISP, entre o roteador e o servidor de jogos, estiver inundado de jogadores ou com defeito, o encaminhamento de porta ajudará você a estabelecer uma conexão melhor.

Cada modelo de roteador terá uma interface de usuário diferente, portanto, você precisará realizar uma pesquisa no Google para experimentar o encaminhamento de porta com seu modelo exato de roteador. Você também precisará das portas TCP e UDP do jogo que gostaria de jogar, pois será necessário configurá-las na interface do roteador.

Certifique-se de que o sinal do seu Wi-Fi não seja muito fraco para começar

Se você estiver jogando muito longe do seu roteador ou mora em uma casa com paredes grossas, seus sinais de Wi-Fi podem estar além do reparo. Faça alguns testes de velocidade próximo ao roteador e na sala do PS5.

Se os resultados forem significativamente piores na sala com PS5, pode ser necessário tomar uma das seguintes medidas.

Tente colocar o PS5 e o roteador mais próximos um do outro

Pode parecer simples, mas até conseguir um cômodo mais perto pode fazer a diferença. Seu PS5 começará a captar sinais mais fortes, o que significa que a velocidade e a qualidade de sua conexão irão melhorar.

Conecte seu PS5 e roteador com um cabo Ethernet

Mesmo se você colocar o roteador e o PS5 próximos um do outro, será impossível obter uma qualidade de conexão cabeada. Se, de alguma forma, você conseguir desviar o lado do gerenciamento de cabos, deve considerar conectar o PS5 e o roteador com um cabo Ethernet.

Isso significa que você abandonará o Wi-Fi, mas também é a melhor maneira de consertar quaisquer problemas de conexão Wi-Fi.

Invista em um novo roteador

Imagem via ASUS

Se você não conseguir aproximar o roteador e o PS5 ou conectá-los com um cabo Ethernet, talvez seja necessário investir em um roteador mais robusto.

Um roteador mais potente enviará sinais mais fortes, o que significa que a qualidade do sinal aumenta em toda a sua casa. Se você gostaria de evitar a compra de um roteador exagerado, tente medir sua casa e verificar o alcance do sinal dos roteadores antes de puxar o gatilho em qualquer um deles.

Siga as etapas simples de solução de problemas

Às vezes, a solução mais simples pode resolver o problema para você. Se sua conexão acabou de começar a falhar e estava funcionando bem antes, seguir algumas das etapas mais simples de solução de problemas pode ajudá-lo a corrigir seus problemas de Wi-Fi.

Reinicialize seu roteador

Você pode estar se conectando ao roteador doméstico há alguns dias sem problemas, mas até eles podem apresentar pequenos soluços. Esses contratempos podem prejudicar a qualidade da sua conexão ou até mesmo impossibilitar a conexão ao Wi-Fi com o PS5.

Uma simples reinicialização do roteador deve ser suficiente para corrigir esses problemas na maioria das vezes, mas também recomendamos reiniciar seu PS5 para garantir um início limpo em todas as bases.

Certifique-se de que seus sinais de Wi-Fi não estejam sendo mantidos como reféns por outros processos ou usuários

Os roteadores funcionam de maneiras misteriosas. Se estiver compartilhando sua conexão com alguém, você saberá que mesmo abrir um vídeo do YouTube em qualidade HD pode fazer com que sua conexão gagueje momentaneamente. Isso ocorre porque os roteadores tendem a priorizar tarefas mais urgentes em vez de estáveis.

No entanto, isso pode aumentar e causar uma queda no desempenho dos sinais Wi-Fi que o seu PS5 recebe.

Você pode perguntar a qualquer pessoa que esteja fazendo algo extenso na largura de banda para parar e ver se isso corrige o seu problema, ou você pode ajustar manualmente a quantidade de largura de banda disponível para seus endereços MAC por meio de seu roteador.

Este processo será diferente para cada marca de roteador, o que significa que você precisará pesquisar um guia específico para o seu roteador ou dar uma olhada no manual do usuário.

Reajustar como seu roteador distribui a largura de banda e definir limites permitirá que você retenha a maior parte da largura de banda, o que significa que você deve obter uma conexão mais estável.

Também não precisa ser um usuário o tempo todo. Pode haver alguns processos de download que você pode ter iniciado e esquecido. A atualização de aplicativos no telefone, o download de atualizações no PC ou até mesmo a instalação de arquivos do jogo no PS5 em segundo plano sem o seu conhecimento podem prejudicar a velocidade da Internet.

Examine todos os dispositivos suspeitos para se certificar de que nenhum processo está obstruindo sua largura de banda. Desligar qualquer um aumentará a qualidade da sua conexão imediatamente.

Para ver se há algum download em segundo plano no PS5, você precisará seguir estas etapas:

Pressione o botão PlayStation em seu controle e abra o Centro de Controle.

Haverá uma seta voltada para baixo se você tiver downloads ativos e, se não a vir, significa que não há downloads ativos.

Se você vir o ícone, mas não se lembrar de ter iniciado o processo de download, navegue até qualquer jogo que esteja baixando e pressione o botão Opções no controle enquanto passa o mouse sobre eles para selecionar Pausar tudo.

Considere atualizar seu plano de internet

O sabor e a qualidade dos alimentos dependem muito da qualidade dos ingredientes. O mesmo se aplica ao seu Wi-Fi e à qualidade da conexão. Se você tiver um plano de internet lento para trabalhar, nada do que você fizer será suficiente para torná-lo mais rápido.

Atualizar seu plano de internet será a melhor maneira de aumentar a velocidade de sua conexão, mas existem algumas coisas que você precisa verificar antes de puxar o gatilho.

Pergunte ao seu ISP se sua infraestrutura e roteador podem suportar seu novo plano antes de decidir sobre um novo plano de Internet. Se não puder, atualizar seu plano não será suficiente para aumentar suas velocidades de download.

Você ainda pode pedir ao seu ISP para enviar um profissional à sua casa e tomar as medidas necessárias para aumentar a qualidade da sua infraestrutura de Internet, o que o tornaria elegível para uma atualização.

Se você tiver um roteador antigo que não suporte essas velocidades, também pode pedir ao seu ISP para atribuir um e financiá-lo através de sua conta de internet, ou você pode pesquisar um para suas necessidades.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 17 de novembro.