A Ubisoft apresentou seu mais novo título da franquia Tom Clancy, Tom Clancy’s XDefiant. XDefiant será um jogo de tiro em primeira pessoa gratuito ambientado em um ambiente de arena acelerado, onde os jogadores jogarão como personagens de várias “facções” de outros jogos Tom Clancy, como The Division, Ghost Recon e Splinter Cell.

Os jogadores serão capazes de personalizar completamente seu personagem, incluindo suas armas, acessórios, dispositivos, traços, habilidades, “ultras” e facção. O XDefiant contará com modos de jogo tradicionais “lineares” como Mata-Mata em Equipe, Dominação e Escolta em um cenário de seis contra seis.

Antes do lançamento oficial do jogo, que ainda não foi anunciado, há um período de teste fechado que começou em 5 de agosto, onde os jogadores que forem convidados a entrar terão suas mãos no jogo pela primeira vez. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre como garantir um lugar no teste fechado Tom Clancy’s XDefiant.

Como jogar o teste fechado de Tom Clancy’s XDefiant

O primeiro teste fechado começou em 5 de agosto para jogadores de PC nos EUA e Canadá, mas mais testes estarão disponíveis logo depois para outras regiões e plataformas. Os jogadores podem se inscrever para o teste fechado no PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X / S ou PS5, mas você só pode selecionar uma plataforma para se inscrever, então escolha com sabedoria.

No site do XDefiant, selecione em qual plataforma você deseja jogar o teste fechado e clique em Registrar. Você será solicitado a entrar ou criar uma conta da Ubisoft. Você também pode fazer login com uma conta do Facebook, PlayStation, Xbox ou Twitch se eles estiverem conectados a uma conta da Ubisoft. Sua conta da Ubisoft deve ter um e-mail verificado anexado a ela, mas ele lhe dará a opção de verificar seu e-mail.

Depois de registrado, você verá uma confirmação na mesma página, dizendo “você receberá um e-mail com instruções detalhadas sobre como acessar nossa próxima fase de teste, se selecionado”. Nesse ponto, você só precisa esperar para ver se foi selecionado. Se você for selecionado, verá o Tom Clancy’s XDefiant aparecer na sua lista de jogos disponíveis no cliente Ubisoft Connect. Obviamente, você terá que fazer o download do cliente Ubisoft Connect.

Se selecionado, você também pode convidar até cinco amigos para se juntarem a você no teste fechado, selecionando suas contas Ubisoft Connect após o registro. Portanto, se você e cinco amigos estão todos inscritos para participar, tecnicamente, apenas um de vocês precisa ser selecionado para todos vocês jogarem.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Robertson no Dot Esports no dia 19 de julho.