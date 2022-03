Como jogar a demo de Kirby and the Forgotten Land

Kirby and the Forgotten Land, da Nintendo, está programado para ser lançado na sexta-feira, 25 de março, mas os jogadores não terão que esperar tanto para experimentar o novo jogo.

Além de lançar um novo trailer em 3 de março, a Nintendo também lançou uma versão demo de Kirby and the Forgotten Land. Enquanto alguns jogadores ainda podem decidir esperar o lançamento completo do jogo para a experiência mais otimizada, outros podem não ter tanta paciência.

Se você quiser testar Kirby and the Forgotten Land antes do lançamento, você pode instalar a demo seguindo os passos abaixo:

Ligue seu Nintendo Switch.

Inicie a eShop.

Escolha o ícone de pesquisa (a lupa).

Procure por Kirby and the Forgotten Land e selecione-o.

Clique em “Download demo”.

Ao clicar em Download demo, Kirby and the Forgotten Land começará a instalar no seu dispositivo e você poderá iniciá-lo assim que ele terminar a configuração.

Se o seu Switch tiver uma conexão com a internet, mas você não tiver acesso a ela, também poderá começar a baixar o jogo no site da Nintendo.

Navegue até Nintendo.com.

Faça login com sua conta.

Procure por Kirby e The Forgotten Land.

Escolha baixar demonstração.

Seu dispositivo começará automaticamente a baixar Kirby and the Forgotten Land e deverá estar pronto para jogar quando você voltar ao seu Switch. Os jogadores poderão ter uma prévia de parte do que Kirby and the Forgotten Land tem a oferecer na demo e saciar seu hype até 25 de março.

